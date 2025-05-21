Скрипка XVII века прозвучала во Дворце профсоюзов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальная скрипка XVII века, созданная Андреа Гварнери, прозвучала со сцены Дворца профсоюзов во время заключительного гала-концерта профориентационного образовательно-творческого проекта Белорусской государственной академии музыки «Молодежный музыкальный мост», передает корреспондент БЕЛТА.
Профориентация и обмен опытом. Академия музыки о результатах проекта «Молодежный музыкальный мост» Студенты Академии музыки и учащиеся музколледжей в одном оркестре. БГАМ готовит новый проект.
Гала-концерт стал завершением проекта, который с ноября 2024 года реализовала Академия музыки. Лучшие студенты и преподаватели за это время посетили 10 учреждений среднего специального образования сферы культуры. Там они рассказывали, почему для профессионального музыкального образования просто необходима высшая ступень.
Честь открыть концерт и исполнить произведение на уникальном инструменте выпала заместителю декана оркестрового факультета по идеологической и воспитательной работе, доценту кафедры струнных смычковых инструментов и камерного ансамбля Марии Пищик. «Большое счастье, что в нашей стране есть такой уникальный инструмент, и еще большее счастье, что он принадлежит Белорусской государственной академии музыки. Это скрипка Андреа Гварнери, и это единственный в Беларуси такой инструмент. И, конечно, здорово, что есть возможность на нем играть», — поделилась она.
Мария Пищик рассказала, что готовилась к концерту на протяжении трех дней. «Я рада, что исполнила произведение нашего известного композитора Льва Моисеевича Абелиовича», — добавила она.
На сцене Дворца профсоюзов сегодня также выступили самые талантливые студенты и преподаватели академии, а в зрительном зале находились руководство, профессорско-преподавательский состав, студенты Белорусской государственной академии музыки, а также руководители и учащиеся учреждений среднего специального образования сферы культуры.
Замдекана также приняла участие в самом проекте. Она поделилась, что посетила вместе со студентами и коллегами 10 колледжей. «Это здорово как для тех, кто приезжал в колледжи, так и для тех, к кому мы приезжали. Сначала был концерт, потом мастер-классы и круглый стол с обсуждением насущных проблем. Этот проект играет огромную роль, потому что учащиеся колледжей могут увидеть вживую преподавателей, позаниматься и задать насущные вопросы, в том числе развеять какие-то свои сомнения», — отметила она.
Мария Пищик подчеркнула, что преемственность каждого звена музыкального образования важна для каждого музыканта. Особенно важно, чтобы учащиеся колледжей с первых курсов ориентировались на поступление дальше. «Потому что именно от этих трех лет обучения зависит результат на выходе из колледжа», — сказала замдекана.
Она подчеркнула, что данный проект должен продолжать реализовываться и развиваться. -0-