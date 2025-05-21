Скрипка XVII века прозвучала во Дворце профсоюзов

Замдекана также приняла участие в самом проекте. Она поделилась, что посетила вместе со студентами и коллегами 10 колледжей. «Это здорово как для тех, кто приезжал в колледжи, так и для тех, к кому мы приезжали. Сначала был концерт, потом мастер-классы и круглый стол с обсуждением насущных проблем. Этот проект играет огромную роль, потому что учащиеся колледжей могут увидеть вживую преподавателей, позаниматься и задать насущные вопросы, в том числе развеять какие-то свои сомнения», — отметила она.