Студенты Академии музыки и учащиеся музколледжей в одном оркестре. БГАМ готовит новый проект

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная академия музыки готовит новый проект, в котором объединит в одном оркестре студентов Академии музыки и учащихся музыкальных колледжей со всей страны. Об этом рассказала ректор БГАМ Елена Куракина перед заключительным гала-концертом профориентационного образовательно-творческого проекта «Молодежный музыкальный мост», передает корреспондент БЕЛТА.
Профориентация и обмен опытом. Академия музыки о результатах проекта «Молодежный музыкальный мост» Скрипка XVII века прозвучала во Дворце профсоюзов.
Новый интересный проект будет реализован академией в августе. «Мы планируем собрать сводный молодежный оркестр баянистов и аккордеонистов, который объединит студентов Академии музыки и учащихся музыкальных колледжей со всей страны», — сказала Елена Куракина.
Ректор подчеркнула, что в год 80-летия Победы нельзя не уделить внимание инструментам, которые стали голосом Победы. «Баян и аккордеон — те инструменты, которые вдохновляли наших прадедов и поддерживали дух бойцов. Поэтому мы решили, что в этот год именно этот проект будет особо значим», — добавила она.
В стороне от этой темы БГАМ не может остаться и потому, что академия является единственным вузом сферы культуры, который был организован до войны. «22 июня 1941 года в консерватории сдавался госэкзамен. В момент госэкзамена пришло известие о начале войны, и экзамен не остановили. Он закончился только тогда, когда закончил отвечать последний выпускник. Уже 23 июня им выдали дипломы. А 28 июня, когда был оккупирован Минск, уже вышел приказ о создании фронтовых концертных бригад, и главным там был директор консерватории Михаил Аркадьевич Бергер. Так что Победа в Великой Отечественной войне в том числе ковалась руками белорусских музыкантов. Кто-то ушел добровольцем на фронт, кто-то был во фронтовых бригадах, очень многие ушли в партизанские отряды. Те, кто был эвакуирован, каждый день переживали за своих коллег и старались делать все, чтобы Победа стала как можно ближе», — рассказала Елена Куракина.
Она также подчеркнула, что сегодня молодежь понимает всю ответственность за сохранение памяти и с огромным удовольствием принимает участие в подобных проектах. «С каждым годом наша молодежь становится все лучше и лучше. Она другая, но я вижу, как на благодатную почву падают семена, связанные с идеями настоящего патриотизма и передачи исторической памяти. И я спокойна за наше будущее», — резюмировала ректор. -0-