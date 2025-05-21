Студенты Академии музыки и учащиеся музколледжей в одном оркестре. БГАМ готовит новый проект

В стороне от этой темы БГАМ не может остаться и потому, что академия является единственным вузом сферы культуры, который был организован до войны. «22 июня 1941 года в консерватории сдавался госэкзамен. В момент госэкзамена пришло известие о начале войны, и экзамен не остановили. Он закончился только тогда, когда закончил отвечать последний выпускник. Уже 23 июня им выдали дипломы. А 28 июня, когда был оккупирован Минск, уже вышел приказ о создании фронтовых концертных бригад, и главным там был директор консерватории Михаил Аркадьевич Бергер. Так что Победа в Великой Отечественной войне в том числе ковалась руками белорусских музыкантов. Кто-то ушел добровольцем на фронт, кто-то был во фронтовых бригадах, очень многие ушли в партизанские отряды. Те, кто был эвакуирован, каждый день переживали за своих коллег и старались делать все, чтобы Победа стала как можно ближе», — рассказала Елена Куракина.