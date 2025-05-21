Беларусь и Китай создали комиссию по промышленному сотрудничеству

«Создание комиссии — важный этап в нашем стратегическом партнерстве с Китаем. Мы видим большой потенциал для совместных инвестиций и технологического обмена, что будет способствовать модернизации промышленного сектора Беларуси. Создание комиссии станет платформой для регулярного диалога, обмена опытом и поиска новых возможностей для развития промышленного комплекса обеих стран», — подчеркнул Александр Ефимов. -0-