21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай создали комиссию по промышленному сотрудничеству. Министр промышленности Александр Ефимов прокомментировал соответствующее решение, которое закреплено в ходе шестого заседания белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.
Промкооперация и цифровая экономика. О чем договорились Беларусь и Китай на заседании межправкомитета.
Комиссия по промышленному сотрудничеству будет функционировать в составе белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Он создана с целью реализации комплексной стратегии совместного промышленного развития, подписанной 1 марта 2023 года в рамках официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китай.
«Беларусь и Китай подписали соглашение с целью укрепления стратегического партнерства и расширения экономического взаимодействия. Это важное событие стало очередным шагом в развитии двусторонних отношений и открывает новые возможности для совместных проектов в сфере промышленности, технологий и инноваций», — прокомментировал Александр Ефимов.
По его словам, значимость данного шага состоит в углублении сотрудничества, обмене опытом и привлечении инвестиций. Создание комиссии позволит более эффективно координировать инициативы, разрабатывать совместные программы и реализовывать промышленные проекты, способствующие развитию экономик двух стран.
«Создание комиссии — важный этап в нашем стратегическом партнерстве с Китаем. Мы видим большой потенциал для совместных инвестиций и технологического обмена, что будет способствовать модернизации промышленного сектора Беларуси. Создание комиссии станет платформой для регулярного диалога, обмена опытом и поиска новых возможностей для развития промышленного комплекса обеих стран», — подчеркнул Александр Ефимов. -0-