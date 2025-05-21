Профориентация и обмен опытом. Академия музыки о результатах проекта «Молодежный музыкальный мост»

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. О результатах профориентационного образовательно-творческого проекта Белорусской государственной академии музыки «Молодежный музыкальный мост» рассказала ректор академии Елена Куракина перед заключительным гала-концертом проекта, передает корреспондент БЕЛТА.
Студенты Академии музыки и учащиеся музколледжей в одном оркестре. БГАМ готовит новый проект Скрипка XVII века прозвучала во Дворце профсоюзов.
«Молодежный музыкальный мост», по словам ректора, — это новый и грандиозный профориентационный проект. «В истории белорусского музыкального образования таких проектов еще не было», — подчеркнула она.
Стартовал профориентационный проект еще в ноябре 2024 года. «Мы поставили цель именно в этом году объехать все музыкальные колледжи нашей страны, где учатся молодые музыканты, чтобы дать им возможность на день почувствовать себя студентами Белорусской государственной академии музыки и познакомиться с главным музыкальным вузом на расстоянии вытянутой руки», — рассказала Елена Куракина.
Делегации БГАМ провели уже 10 таких поездок. В них участвовали как преподаватели, так и лучшие студенты академии. «Мы собирали большой творческий коллектив и выезжали автобусом на целый день в колледж. Мероприятия состояли из трех блоков. Начинали мы с концерта, представлявшего студентов всех факультетов и специальностей. Затем проводились мастер-классы с учениками колледжа, которые вели наши лучшие профессора, а потом проходили творческие встречи. В одной комнате собирались преподаватели академии и колледжа для обсуждения методических вопросов, связанных с музыкальным образованием, а рядом собирался наш актив студентов с учащимися колледжа для обсуждения молодежных проблем. Судя по отзывам, там было очень интересно», — отметила ректор.
Академическое музыкальное искусство и система подготовки профессиональных музыкантов — белорусское культурное достояние, подчеркнула Елена Куракина. «Это то, чем наша страна гордится, и те, кто прославляет Беларусь на мировых подмостках. Поэтому наша молодежь должна об этом знать, и мы делаем все, чтобы талантливая молодежь в Беларуси могла развиваться и находить себя», — заметила она.
Студент второго курса вокально-хорового факультета Илья Сакович, принимавший участие в проекте, отметил, что инициатива создания проекта исходила от студентов. «Мы хотели поделиться своим опытом, наработками и мировоззрением в искусстве. Ректор правильно подчеркивала в начале каждого концерта, что мы не отделяем среднее и высшее образование. Мы воспринимаем это как один большой путь. Наша цель — продвигать этот полный путь образования, потому что, по моему мнению, стать профессионалом можно, лишь пройдя все три этапа подготовки. Не пройдя консерваторскую ступень образования и не поварившись пять лет в этом, нельзя быть специалистом в полном смысле этого слова. Это совершенно другие условия, нагрузка и атмосфера», — рассказал он.
Илья Сакович добавил, что во всех колледжах студентов тепло принимали. «Мы видели множество глаз, которые горели одним огнем с нами. Я могу сказать, что во всех этих колледжах очень много талантливых учащихся. И жаль, что некоторые из них не продолжают свой путь в музыке из-за каких-то стереотипов», — отметил он.
В продолжение проекта сегодня в Минске собрались руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты Белорусской государственной академии музыки, а также руководители и учащиеся учреждений среднего специального образования сферы культуры. «Мы подводим творческий итог этого проекта, но я могу сразу сказать, что он не заканчивается. Мы мыслим наш “Молодежный музыкальный мост” как проект на всю пятилетку качества, и у нас уже много интересных задумок на следующий год», — добавила Елена Куракина.
Впечатлениями от проекта поделилась директор Мозырского государственного музыкального колледжа Алена Бакланова-Назарчук. «Я очень рада, что этот проект осуществился, потому что это нечто новое для страны. Это был настоящий праздник как для наших педагогов, так и учащихся. Мне кажется, эта связь поколений очень важна. На сегодняшний момент дети и педагоги совершенно по-другому посмотрели на профессиональное обучение в будущем», — отметила она.
Директор также подчеркнула, что сегодня педагогический состав академии и колледжей обсудит вопрос о том, чтобы студенты проходили практику на базах тех учебных заведений, в которых учились сами. «Это важно для того, чтобы они могли адаптироваться к будущей профессии», — сказала она.
Перед началом гала-концерта участники возложили цветы к монументу Победы в Минске. «В этот год все, что делается в нашей стране, конечно, проникнуто памятью о великом подвиге нашего народа. Поэтому здесь, на этой площади, мы чтим память тех, кто защищал нашу родину и свободу», — подчеркнула ректор Академии музыки.
Гала-концерт, прозвучавший в стенах Дворца профсоюзов, был организован силами Академии музыки. «В нем приняли участие музыканты самых разных поколений. В основном, конечно, студенты, но также и наши ведущие преподаватели. Преподаватели консерватории — это лучшие музыканты страны, которые совмещают преподавательскую деятельность с артистической. Поэтому концерт — это праздник настоящих белорусских музыкантов», — отметила Елена Куракина.
Начало гала-концерту дала уникальная скрипка XVII века, созданная Андреа Гварнери. -0-