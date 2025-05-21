Профориентация и обмен опытом. Академия музыки о результатах проекта «Молодежный музыкальный мост»

Студент второго курса вокально-хорового факультета Илья Сакович, принимавший участие в проекте, отметил, что инициатива создания проекта исходила от студентов. «Мы хотели поделиться своим опытом, наработками и мировоззрением в искусстве. Ректор правильно подчеркивала в начале каждого концерта, что мы не отделяем среднее и высшее образование. Мы воспринимаем это как один большой путь. Наша цель — продвигать этот полный путь образования, потому что, по моему мнению, стать профессионалом можно, лишь пройдя все три этапа подготовки. Не пройдя консерваторскую ступень образования и не поварившись пять лет в этом, нельзя быть специалистом в полном смысле этого слова. Это совершенно другие условия, нагрузка и атмосфера», — рассказал он.