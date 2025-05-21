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Белстат: объем подрядных работ за январь-апрель этого года составил Br7 млрд

Доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ по виду деятельности «строительство» составила 20,4%. Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности — 80,7%, государственная составила 17,4%, иностранная — 1,9%.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объем подрядных работ за январь — апрель 2025 года составил Br7 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в Белстате.

Доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ по виду деятельности «строительство» составила 20,4%. Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности — 80,7%, государственная составила 17,4%, иностранная — 1,9%.

Удельный вес Минска в республиканском объеме подрядных работ составил 34%, Минской области — 19,5%, Брестской — 11%, Гомельской — 10,5%, Гродненской — 9,1%, Витебской — 7,5%, Могилевской — 8,4%.-0-