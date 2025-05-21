«Идут очень жесткие переговоры». Кондратьева-Сальгеро об общении российского и американского лидеров

По оценке главреда, идут «подковерные договоренности очень серьезного типа». «Думаю, и с таким компроматом, который никогда не будет выпущен наружу. По моему мнению, в данный момент все договоренности сводятся к тому, что российская сторона пытается убедить американскую, что “дураком” она быть не намерена. Все, это время, когда нас держали в передней за идиотов, просящих милостыню “ножками Буша”, минуло. Больше этого не будет. Вся эта мировая заваруха, которая, в частности, случилась и по большой вине американских администраций, последовательна. Конечно, сейчас каждый держит свою линию и тянет одеяло на себя. Понятно, что каждый работает во благо своей страны, но для меня господин Трамп ничем не отличается от всех предыдущих. Он будет гнуть линию исключительно удобную его стране, что нормально для лидера государства. Но и с нашей стороны не хотелось бы, чтобы были какие-то иллюзии, которые лишний раз отбросят нас назад хотя бы на несколько шагов. Думаю, что идут очень жесткие переговоры (между Россией и США. — Прим. БЕЛТА) в том плане, что давить на нас не надо, разговаривать с нами в таком тоне, к которому вы привыкли, больше не стоит», — подчеркнула она.