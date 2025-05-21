«Идут очень жесткие переговоры». Кондратьева-Сальгеро об общении российского и американского лидеров

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идут очень жесткие переговоры. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделилась главный редактор альманаха «Слова и смыслы» Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция), обозначая личную позицию по поводу результативности переговорного процесса лидеров России и США.
По мнению эксперта, питать особых иллюзий по поводу переговорного процесса между Россией и Америкой не стоит. «Лично у меня никаких ожиданий не было. Моя личная позиция: все переговоры, разговоры и договоренности весьма относительны. Лично мне кажется (надеюсь, и Россия прекрасно понимает), что договоренностей честных и адекватных с Соединенными Штатами при любой администрации быть не может. Особенно при том раскладе, к которому привели все предыдущие попытки выбить из-под ног России хоть какую-то почву, когда страна стала пытаться еще в 1990-х подниматься на ноги, отправлять долги. А этим, кстати (Россия — Прим. БЕЛТА), удивила Запад», — рассказала она.
Елена Кондратьева-Сальгеро пояснила, что более 35 лет живет во Франции и очень хорошо помнит тот период. «Франция удивлялась, когда при Владимире Путине, с его приходом, начали улаживаться какие-то конфликты, новые, конечно, тоже стали раздуваться и возникать, но выплачивали какие-то долги, вплоть до того, что Россия выплатила практически всем тем, кто остался обиженным после Октябрьской революции. Этим были очень удивлены. Но все еще надеялись, что это понарошку и что подняться с колен Россия все-таки не сможет никогда. (Ожидали. — Прим. БЕЛТА), что будет либо раздробление, либо размежевание, либо эта постоянная позиция бедного родственника, которому пожизненно будут посылать “ножки Буша”, — поделилась она.
По словам спикера, Запад свыкся с мыслью, что к прошлому возврата больше не будет, во всяком случае, при направлении, принятом новой российской администрацией, которая справлялась со всеми текущим проблемами. «А их постоянно подбрасывали и подбрасывали, подливали, как масло в огонь. Это все я лично наблюдала, поэтому у меня нет особенных иллюзий и по поводу новой американской администрации. Как видим, господин Трамп — это шоумен прежде всего. Поэтому все его внезапные перепады настроения, противоречивые заявления, в принципе, продолжают ту же линию. Изначально Америка хитрит даже по отношению к Европе, которую Трамп уже успел обвинить в том, что пользовалась Америкой, в то время как Евросоюз создавался исключительно для американских нужд и во имя американских целей», — разъяснила она отдельные моменты.
По оценке главреда, идут «подковерные договоренности очень серьезного типа». «Думаю, и с таким компроматом, который никогда не будет выпущен наружу. По моему мнению, в данный момент все договоренности сводятся к тому, что российская сторона пытается убедить американскую, что “дураком” она быть не намерена. Все, это время, когда нас держали в передней за идиотов, просящих милостыню “ножками Буша”, минуло. Больше этого не будет. Вся эта мировая заваруха, которая, в частности, случилась и по большой вине американских администраций, последовательна. Конечно, сейчас каждый держит свою линию и тянет одеяло на себя. Понятно, что каждый работает во благо своей страны, но для меня господин Трамп ничем не отличается от всех предыдущих. Он будет гнуть линию исключительно удобную его стране, что нормально для лидера государства. Но и с нашей стороны не хотелось бы, чтобы были какие-то иллюзии, которые лишний раз отбросят нас назад хотя бы на несколько шагов. Думаю, что идут очень жесткие переговоры (между Россией и США. — Прим. БЕЛТА) в том плане, что давить на нас не надо, разговаривать с нами в таком тоне, к которому вы привыкли, больше не стоит», — подчеркнула она.
Главред альманаха назвала один из плюсов экстравагантного поведения американского лидера: «То, что господин Трамп наворотил, пытаясь сделать этакое шоу из своего прихода в Белый дом, для нас большой плюс хотя бы в том смысле, что это передышка».-0-