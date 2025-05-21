Пляж, игровые площадки, перголы. На озере Юбилейном в Гродно обустраивают зону отдыха

Работы здесь идут полным ходом. После их завершения отдыхающих встретит полностью обновленная прибрежная зона. Как рассказала ведущий инженер отдела технадзора за строительством, ремонтом и содержанием объектов благоустройства городского ЖКХ Анжелика Валюк, вдоль пляжа будут в две линии проложены дорожки из тротуарной плитки, обе линии будут соединяться пешеходными связями. На специальных площадках установят душевые стойки, современные пляжные кабинки и питьевые фонтанчики. Здесь же расположатся деревянные перголы с решетчатыми крышами, под которыми укроются скамейки. Позагорать можно будет на стационарных шезлонгах.