Пляж, игровые площадки, перголы. На озере Юбилейном в Гродно обустраивают зону отдыха

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к началу купального сезона планируют обустроить зону отдыха на популярном озере Юбилейном. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
Работы здесь идут полным ходом. После их завершения отдыхающих встретит полностью обновленная прибрежная зона. Как рассказала ведущий инженер отдела технадзора за строительством, ремонтом и содержанием объектов благоустройства городского ЖКХ Анжелика Валюк, вдоль пляжа будут в две линии проложены дорожки из тротуарной плитки, обе линии будут соединяться пешеходными связями. На специальных площадках установят душевые стойки, современные пляжные кабинки и питьевые фонтанчики. Здесь же расположатся деревянные перголы с решетчатыми крышами, под которыми укроются скамейки. Позагорать можно будет на стационарных шезлонгах.
На обновленном пляже создаются условия и для активного отдыха. Для взрослых и молодежи будут обустроены площадки для игр в баскетбол, пляжный футбол, спортивных тренировок. На детских площадках установят качели, балансиры, полосы препятствий для ребят разного возраста.
Само озеро уже обследовали водолазы, проведена очистка дна.
Добраться к любимому горожанами месту отдыха можно на городском транспорте. Для тех же, кто предпочитает свои колеса, оборудована просторная парковка. -0-