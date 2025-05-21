Долгостроев станет меньше? Как в Беларуси намерены решить проблему «вечных строек»

С 17 мая вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства от 30 апреля 2025 года № 55, которым специалисты определили порядок работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства и долгостроями. Изменились ли критерии оценки «проблемных объектов»? Станет ли проще принимать решения об их судьбе на региональном уровне? И какой механизм урегулирования спорных вопросов предусмотрели законодатели? Эти вопросы корреспондент БЕЛТА задала начальнику главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяне Василючек.
Своя «судьба» для каждого долгостроя.
Постановлением № 55 отменяется прежде действовавшая инструкция о порядке работы с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) и определяется новый алгоритм в отношении таких объектов с учетом совершенствования норм законодательства в сфере строительства.
Так, для детальной проработки состояния каждого ОСНС и долгостроя формируются отраслевые и региональные мероприятия по сокращению их количества, которыми для каждого такого объекта будет заготовлен свой сценарий: завершение строительства с последующей приемкой в эксплуатацию, принятие в эксплуатацию самовольной постройки, реконструкция законсервированного объекта, направленная на его использование по новому назначению с завершением строительства и последующей приемкой в эксплуатацию. Возможны и такие варианты, как продажа или отчуждение, снос.
«Необходимость принятия документа назревала. Во-первых, навести порядок с долгостроями поручил глава государства. Во-вторых, вступил в действие Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, которым введен термин “объект-долгострой”, — перечислила Татьяна Василючек. — Наконец, был отменен технический кодекс практики “Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов”, а вместе с ним и понятие “объект сверхнормативного незавершенного строительства” для вновь начинаемых объектов».
На законодательном уровне предусмотрено, что органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком для работы с проблемными объектами должны взаимодействовать с уполномоченной организацией по ведению республиканской базы данных объектов незавершенного строительства и перечня объектов-долгостроев. Соответствующие функции возложены на республиканское унитарное предприятие «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.». Таким образом будет вестись учет и формирование региональных и отраслевых мероприятий по сокращению числа затянувшихся строек.
Чтобы определить вид мероприятий, которые их ждут, застройщик обязан разработать декларацию о намерениях. Подменить его в этом деле при некоторых обстоятельствах может структурное подразделение районных исполнительных комитетов или администраций районов в городе, которые наделены государственно-властными полномочиями в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориальной единицы.
«Декларация о намерениях не является формой ведомственной отчетности и носит информационно-справочный характер, который отражает текущее состояние объекта строительства, — заметила начальник главного управления строительства и жилищной политики. — Указывается в том числе наименование заказчика, как и самого объекта, его местоположение, ключевые технико-экономические показатели по проектной документации, уровень строительной готовности в процентах, информация о консервации, период нахождения в статусе незавершенного. Декларация также содержит сведения о необходимости завершения объекта строительством, указывается там и факт наличия проектной и исполнительной документации, и источников финансирования. При повторном рассмотрении в документе должно быть указано ранее утвержденное в отношении объекта строительства региональное или отраслевое мероприятие. Эта справочная информация позволит облисполкомам или Мингорисполкому более точно и компетентно принимать решения по судьбе долгостроя».
А если спорный момент?
Может случиться и так, что у облисполкома (формирующего региональные мероприятия) и органа госуправления (формирующего отраслевые мероприятия с направлением на согласование в облисполком) окажется разное представление о будущем объекта сверхнормативного незавершенного строительства или долгостроя. Как разрешить конфликт? Для этих случаев готов алгоритм. Арбитром выступит Министерство архитектуры и строительства: в профильное ведомство будут переданы документы с вынесенными на рассмотрение видами мероприятий и сроками их реализации в отношении «проблемных объектов» для рассмотрения на заседании коллегии. Решение принимается в течение десяти рабочих дней с момента поступления документов от облисполкомов или Минского горисполкома.
И все же, как специалисты оценивают своевременность и необходимость принятия подобного документа, установившего порядок решения судьбы «вечных строек»? Татьяна Василючек видит три главных положительных аспекта. Во-первых, теперь установлен единый порядок и критерии принятия решений как в целом по республике, так и по каждому региону и отраслевому ведомству в отдельности, что, несомненно, является плюсом. Во-вторых, решения по прежде не урегулированным проблемным вопросам выполнения региональных и отраслевых задач, касающихся долгостроев, будут приниматься значительно оперативнее, что станет заслугой предлагаемой застройщиками более точной и конкретной информации о них. Наконец, третье преимущество недавно принятого документа — алгоритм действий по урегулированию спорных нюансов, затрагивающих сроки и виды реализации отраслевых мероприятий по объектам сверхнормативного незавершенного строительства или долгостроям.
Судьба «вечных строек» волнует и органы госуправления, и бизнес, и общество — этот болезненный вопрос постоянно на виду. Законодательные новеллы видят своей целью сделать проблему менее острой, и, как показывает статистика, инициативы дают результат — улучшения налицо. Согласно данным Комитета государственного контроля, число долгостроев в Беларуси с 2021 года снизилось более чем в 4 раза — с 4465 до 1045. Теперь главное — положительную тенденцию сохранить.
БЕЛТА. -0-