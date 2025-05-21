Долгостроев станет меньше? Как в Беларуси намерены решить проблему «вечных строек»

«Декларация о намерениях не является формой ведомственной отчетности и носит информационно-справочный характер, который отражает текущее состояние объекта строительства, — заметила начальник главного управления строительства и жилищной политики. — Указывается в том числе наименование заказчика, как и самого объекта, его местоположение, ключевые технико-экономические показатели по проектной документации, уровень строительной готовности в процентах, информация о консервации, период нахождения в статусе незавершенного. Декларация также содержит сведения о необходимости завершения объекта строительством, указывается там и факт наличия проектной и исполнительной документации, и источников финансирования. При повторном рассмотрении в документе должно быть указано ранее утвержденное в отношении объекта строительства региональное или отраслевое мероприятие. Эта справочная информация позволит облисполкомам или Мингорисполкому более точно и компетентно принимать решения по судьбе долгостроя».