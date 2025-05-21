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Специальный комплекс мероприятий «Подросток» организован в Борисовском районе

Задачи мероприятия заключаются в профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, своевременном выявлении и начале проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями, а также взрослыми, вовлекающими несовершеннолетних в антиобщественную деятельность.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 21 по 25 мая на территории Борисовского района проводится специальный комплекс мероприятий «Подросток». Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Задачи мероприятия заключаются в профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, своевременном выявлении и начале проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями, а также взрослыми, вовлекающими несовершеннолетних в антиобщественную деятельность.

Особое внимание обращено на широкомасштабную разъяснительную работу в учреждениях образования, трудовых коллективах по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение рейдов по клубам, дискотекам, интернет-кафе, общежитиям учащихся и местам неорганизованного отдыха подростков. -0-