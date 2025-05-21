Специальный комплекс мероприятий «Подросток» организован в Борисовском районе

Задачи мероприятия заключаются в профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, своевременном выявлении и начале проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями, а также взрослыми, вовлекающими несовершеннолетних в антиобщественную деятельность.