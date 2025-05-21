Операции с банковскими карточками: что поменяется для физлиц с 22 мая

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как изменения в области операций с банковскими платежными карточками ждут физлиц с 22 мая, рассказала журналистам начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Ольга Антонович, передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси внесены изменения в инструкцию об осуществлении операций с банковскими платежными карточками и платежными инструментами, обеспечивающими их использование. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 4 февраля 2025 года № 28, которое вступит в силу с 22 мая 2025 года. В Нацбанке подробнее рассказали об изменениях, которые коснутся граждан.
«В инструкцию введено понятие самозанятого лица, то есть физического лица, осуществляющего самостоятельную профессиональную деятельность, а также ремесленную и по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Также установлено, что самозанятые заключают с банками-эмитентами и банками-эквайерами договоры на оказание платежных услуг как физические лица», — рассказала Ольга Антонович.
Кроме того, отдельные изменения касаются обязательности уведомления банком-эмитентом клиента об определенной информации и получения согласия клиента на те или иные действия. «Данные изменения разработаны для защиты прав потребителей. Банк должен включить в договор с клиентом информацию о сроке и способах направления уведомления о блокировке карточек по инициативе банка-эмитента. До 22 мая это было необязательным, и у физических лиц возникали вопросы, почему банк-эмитент заблокировал карточку по той или иной причине», — отметила начальник управления.
По ее словам, не всегда клиенты знают, каким образом можно использовать карточку и ее реквизиты. Для этого банки обязали предоставлять соответствующую информацию клиенту. «Кроме того, установлена обязанность предоставления клиенту перечня требований, направленных на обеспечение сохранности карточки и ее реквизитов, пин-кода и аутентификационных данных. Раньше некоторые банки предоставляли клиентам соответствующие памятки. С внесением изменений в инструкцию с 22 мая эта информация должна быть обязательной. Клиенты должны будут внимательно изучить ее и действовать так, как им рекомендуют банки», — подчеркнула представитель Нацбанка.
Он обратила внимание, что, как правило, банки устанавливают в договорах ограничение перечня сумм и количества операций, осуществляемых с использованием карточек, стран и регионов, где эти операции можно совершать. Но иногда эти перечни меняются и клиенты не всегда знают об актуальных ограничениях. «Инструкцией установлено, что с 22 мая 2025 года банк в обязательном порядке должен информировать клиентов об этих изменениях. Для того чтобы не случилось такой ситуации, когда клиент поедет в другую страну и окажется, что операция с карточкой не может быть совершена», — сделала акцент Ольга Антонович.
До заключения договора банк должен будет проинформировать клиента об уголовной ответственности за распространение реквизитов карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам (ст. 222 Уголовного кодекса «Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов»). Это позволит повысить осведомленность клиентов, в том числе несовершеннолетних, о последствиях неправомерных действий с карточками. «Также нельзя изготавливать и сбывать поддельные банковские карточки, иные платежные инструменты и средства платежа», — добавила начальник управления.
«Еще одно изменение, которое касается физических лиц, — это обязанность получения согласия банком от клиента на оказание услуги СМС-информирования или получения услуги пуш-уведомлений. До 22 мая 2025 года некоторые банки предлагали услуги СМС-сообщения и услуги пуш-уведомлений в обязательном порядке для клиентов, не спрашивая их согласия. Не все клиенты готовы получать эти сообщения, тем более иногда услуга получения СМС-сообщений является платной. Инструкцией предусмотрено, что прежде чем услугу предоставить, вне зависимости от того, является она платной или бесплатной, банк должен попросить согласие клиента», — отметила представитель Нацбанка.
Еще одна новация — дополнение информации, включаемой в карт-чек по операции погашения, возврата кредита. «Хочу напомнить, что в соответствии с нормами Налогового кодекса документы, на основании которых предоставляются имущественные налоговые вычеты, должны содержать в том числе информацию о фамилии, имени и отчестве плательщика. До 22 мая 2025 года такая информация в карт-чеке не была обязательной, поэтому некоторые банки ее указывали, некоторые не указывали. С 22 мая 2025 года наличие информации о фамилии, имени и отчестве плательщика должно быть обязательным в карт-чеке, который формируется по операциям в отношении возврата кредита, осуществленным с использованием карточки. Мы полагаем, что это позволит упростить получение имущественного налогового вычета. Потому что в случае, когда клиент получал карт-чек без указания фамилии, имени и отчества, ему приходилось обращаться в банк для получения выписки по счету или справки», — обратила внимание Ольга Антонович.
Инструкцией закреплено, что банки обязаны выпускать в обращение карточки на физических носителях только с чипом стандарта EMV. Кроме того, банки должны обеспечивать возможность использования многофакторной аутентификации держателей карточек при выполнении операций в интернете.
Инструкция дополнена нормой, в соответствии с которой банк-эмитент определяет порядок действий с найденными карточками, эмитированными этим банком. При определении указанного порядка действий банк-эмитент предусматривает блокировку таких карточек по своей инициативе как скомпрометированных.
«Самое главное, что должен сделать гражданин — держатель банковской платежной карточки, это изучить требования по обеспечению сохранности карточки, пин-кода и аутентификационных данных и следовать этим требованиям. Если же клиент — физическое лицо видит какую-то подозрительную активность в своем счете, по которому выпущена в обращение банковская платежная карточка, он должен незамедлительно обратиться в свой обслуживающий банк. Также надо заблокировать карточки в интернет- или мобильном банкинге», — заключила представитель Нацбанка. -0-