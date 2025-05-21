Операции с банковскими карточками: что поменяется для физлиц с 22 мая

Еще одна новация — дополнение информации, включаемой в карт-чек по операции погашения, возврата кредита. «Хочу напомнить, что в соответствии с нормами Налогового кодекса документы, на основании которых предоставляются имущественные налоговые вычеты, должны содержать в том числе информацию о фамилии, имени и отчестве плательщика. До 22 мая 2025 года такая информация в карт-чеке не была обязательной, поэтому некоторые банки ее указывали, некоторые не указывали. С 22 мая 2025 года наличие информации о фамилии, имени и отчестве плательщика должно быть обязательным в карт-чеке, который формируется по операциям в отношении возврата кредита, осуществленным с использованием карточки. Мы полагаем, что это позволит упростить получение имущественного налогового вычета. Потому что в случае, когда клиент получал карт-чек без указания фамилии, имени и отчества, ему приходилось обращаться в банк для получения выписки по счету или справки», — обратила внимание Ольга Антонович.