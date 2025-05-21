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Беларусь и Зимбабве интенсифицируют контакты между оборонными ведомствами

Стороны обсудили текущее состояние и актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и наметили шаги по интенсификации контактов между оборонными ведомствами двух стран.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко провел встречу с командующим Силами обороны Республики Зимбабве Филипом Валерио Сибандой. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обсудили текущее состояние и актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества и наметили шаги по интенсификации контактов между оборонными ведомствами двух стран.

Представители двух государств также возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске. -0-