Волосы на голову могут пересадить… с ног? Как это работает, рассказал хирург

Откуда пересаживают волосы? Об этом и не только в проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» рассказал хирург-трансплантолог волос, дерматовенеролог Сергей Козленко.
— Существует несколько зон. Вообще волосы можно брать там, где они растут. Но основная донорская зона — это затылок. Там волосы нечувствительны к дигидротестостерону и очень плотно растут. Поэтому первая зона, с которой мы забираем волосы, — это затылок. Следующая зона — височная. Там волосы тоже, как правило, нечувствительны к дигидротестостерону, но растут более редко. Мы забираем оттуда, когда нужны единичные графты — например, чтобы скорректировать переднюю линию роста волос.
Существуют альтернативные зоны — борода, допустим. Оттуда можем брать графты при пересадке в бороду же или в середину головы (в темечко), для передней линии они не подходят. Можно брать и с груди, спины, ног. К этим зонам прибегают, когда донорская зона уже облысела, но пациент хочет что-то сделать. Либо когда в результате предыдущих трансплантаций она очень редкая, и дальнейший забор графтов с затылка приведет к тому, что он будет расти с проплешинами.
— Но волосы на теле отличаются от тех, которые на голове растут.
— Конечно.
— То, что потом вырастет на голове, на что будет похоже?
— В основном волосы оставляют внешний вид, присущий той зоне, с которой мы их забрали. Стараемся такие пересаживать вглубь шевелюры либо между остаточными волосами, и тогда это практически незаметно. Только знающий человек может увидеть, что пациенту делалась пересадка волос и материал брали из альтернативных зон.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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