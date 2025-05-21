Волосы на голову могут пересадить… с ног? Как это работает, рассказал хирург

Существуют альтернативные зоны — борода, допустим. Оттуда можем брать графты при пересадке в бороду же или в середину головы (в темечко), для передней линии они не подходят. Можно брать и с груди, спины, ног. К этим зонам прибегают, когда донорская зона уже облысела, но пациент хочет что-то сделать. Либо когда в результате предыдущих трансплантаций она очень редкая, и дальнейший забор графтов с затылка приведет к тому, что он будет расти с проплешинами.