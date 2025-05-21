Собрано все, что нужно знать. Министерство образования подготовило памятку для участников ЦЭ и ЦТ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования подготовило инфографику, в которой собрано все, что нужно знать о централизованном экзамене и централизованном тестировании, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Благодаря памятке, размещенной на сайте Минобразования, детально можно изучить, что разрешается, что запрещается во время экзамена и тестирования. Среди обязательного: сдать на хранение при входе в корпус пункта проведения ЦЭ/ЦТ средства мобильной связи (мобильный телефон, смарт-часы), иметь деловой стиль одежды, прибыть в пункт проведения централизованных испытаний не позднее чем за 30 минут до начала экзамена, иметь при себе паспорт и так далее. Среди разрешенных действий: получение дополнительных листов для рабочих записей, выход из аудитории по уважительной причине только в сопровождении педагогического работника, возможность выполнить работу досрочно и покинуть аудиторию и другие. Категорически запрещено проносить и использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки с черными чернилами.
Нельзя также фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами, экзаменационными материалами, использовать чужую помощь для выполнения работы, вносить информацию в бланк ответов после окончания отведенного времени. Накажут за наличие при себе средств связи, электронно-вычислительной техники, фото- и видеоаппаратуры, шпаргалок. Нельзя выносить из аудиторий экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, фотографировать экзаменационные материалы, разговаривать между собой, произвольно выходить из аудитории.
Нюансы резервных дней проведения ЦТ и ЦЭ разъяснили в Минобразования.
В ведомстве напомнили, что сдавать централизованный экзамен и централизованное тестирование зарегистрированные участники будут в единые сроки. Централизованные экзамены пройдут 26 мая (по предмету на выбор) и 29 мая (по русскому и белорусскому языку), а централизованное тестирование по предметам для всех абитуриентов — 2 и 5 июня. Также 26 мая будет проводится ЦТ для выпускников прошлых лет и студентов колледжей по предметам на выбор, а 29 мая — по русскому и белорусскому языку. -0-