Собрано все, что нужно знать. Министерство образования подготовило памятку для участников ЦЭ и ЦТ

Благодаря памятке, размещенной на сайте Минобразования, детально можно изучить, что разрешается, что запрещается во время экзамена и тестирования. Среди обязательного: сдать на хранение при входе в корпус пункта проведения ЦЭ/ЦТ средства мобильной связи (мобильный телефон, смарт-часы), иметь деловой стиль одежды, прибыть в пункт проведения централизованных испытаний не позднее чем за 30 минут до начала экзамена, иметь при себе паспорт и так далее. Среди разрешенных действий: получение дополнительных листов для рабочих записей, выход из аудитории по уважительной причине только в сопровождении педагогического работника, возможность выполнить работу досрочно и покинуть аудиторию и другие. Категорически запрещено проносить и использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки с черными чернилами.