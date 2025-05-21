«Живое и честное кино». Как проходят съемки фильма «Классная» в Минске

В Минске продолжаются съемки новой художественной полнометражной кинокартины Национальной киностудии «Беларусьфильм» «Классная». Фильм расскажет о судьбе молодой учительницы, которая окончила педагогический вуз и попала по распределению в агрогородок. У нее возникнут сложности с тем, чтобы найти общий язык с 11-классниками, и именно на этом строится главный сюжетный конфликт. Корреспондент БЕЛТА побывала на съемках у средней школы № 5 г. Минска имени Олега Кошевого и узнала, чем зацепила актеров будущая кинолента.
По словам режиссера Кирилла Халецкого, съемки уже подходят к концу. Сегодня 29-й съемочный день из 35. Крайняя смена состоится 30 мая. «Сейчас мы снимаем одну из самых масштабных сцен фильма: линейку первого сентября. В кадре будет около 150 актеров. Эта сцена очень важная как для главной героини, так и для сюжета. Она поддерживает патриотический настрой нашей картины, потому что мы начинаем эту сцену с гимна Беларуси», — пояснил режиссер.
Он добавил, что общий запланированный хронометраж — 90 минут. Уже смонтировано 78. Черновой вариант киноленты ждут небольшие изменения, чтобы зрители увидели смогли увидеть самый яркий и динамичный вариант фильма. Среди локаций — Минск, Прилуки, Усяж, Сосны, Пуховичи и Червень.
«Когда мы приезжаем снимать в школу, это всегда праздник. К нам хорошо относятся и помогают процессу. Многие ученики снимаются в каких-то эпизодических ролях или массовке. Особенно заряжает ребят присутствие на площадке блогера Кирилла Малышева, потому что школьная аудитория очень хорошо знает его по TikTok и Instagram», — пояснил Кирилл Халецкий.
Сам Кирилл Малышев рассказал, что играет роль школьника Васи, который любит танцевать и снимать видео для социальных сетей. Сначала он недолюбливает учительницу, но потом начинает ее защищать. Для него съемки в полнометражном фильме — это интересный и полезный опыт, который наверняка пригодится в будущем.
«Фильм смогут смотреть дети начиная с первого класса. Общее настроение получилось очень добрым, семейным, где-то наивным и легким. Это кино объединяет людей по всей стране, потому что все учились в школах и имеют свои воспоминания об этом», — добавил Кирилл Халецкий.
Режиссер признался, что при работе съемочная группа старается опираться на актеров, смотреть, насколько комфортно им использовать ту или иную фразу, и в зависимости от этого корректирует сценарий. Они очень пластичны, ведь хотят, чтобы фильм получился живой, настоящий и честный.
По мнению актрисы Театра-студии киноактера, исполнительницы главной роли Ирины Мороз, съемки пролетели очень быстро, а команда крепко сдружилась. «Больше всего мне запомнился съемочный день с министром культуры Русланом Чернецким. Это было очень волнительно. Сцена достаточно серьезная, поэтому мне нужно было время, чтобы выйти из кабинета, подышать, настроиться и работать дальше. Героиня мне в целом близка по характеру, потому что она очень целеустремленная, волевая, но в то же время ранимая. Она может легко найти подход к детям и к абсолютно любому человеку в принципе. У меня есть все эти качества», — заметила Ирина Мороз.
По ее словам, у героини есть и те привычки, которых у актрисы раньше не было, но после съемок они стали проявляться в реальной жизни. Так, учительница постоянно складывает ладони вместе, когда волнуется, и Ирина начала замечать, что теперь делает точно так же перед выходом на сцену в театре, и каждый раз пытается одергивать руки.
Вместе с ней в некоторых сценах снималась и ее четырехлетняя дочь, которая сыграла ее младшую сестру. Как мама, она очень гордится своей дочкой, ведь та спокойно пережила 12-часовую смену на площадке, не капризничала и выполняла все задачи. «Это так классно. Она покорила сердца очень многих на площадке своей открытостью и наивностью. Был момент, когда мы снимались с нашей игровой мамой Натальей и моя малышка подсказывала ей, что она не сказала текст», — не сдержала эмоций артистка, добавив, что их ждет еще один совместный съемочный день.
Максим Заложук и Милен Кланюк играют учеников класса, руководителем которого становится главная героиня. У Максима роль лидера, которому не нравится новая учительница, у Милен — роль его друга, который в конце концов начинает учительницу защищать. «Мой герой учится хорошо, но у него сразу появляются проблемы с новой учительницей, из-за чего он старается ее выгнать. Наверное, он антагонист в этой истории, но при этом у него случается переосмысление ценностей, ведь мы все растем в течение фильма», — пояснил Максим Заложук.
«Фильм выйдет на экраны 18 сентября. Это будет хорошее, доброе, интересное кино. Его смогут посмотреть школьники всех классов вместе со своими родителями и получить большое удовольствие», — подытожили актеры.
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