«Живое и честное кино». Как проходят съемки фильма «Классная» в Минске

По мнению актрисы Театра-студии киноактера, исполнительницы главной роли Ирины Мороз, съемки пролетели очень быстро, а команда крепко сдружилась. «Больше всего мне запомнился съемочный день с министром культуры Русланом Чернецким. Это было очень волнительно. Сцена достаточно серьезная, поэтому мне нужно было время, чтобы выйти из кабинета, подышать, настроиться и работать дальше. Героиня мне в целом близка по характеру, потому что она очень целеустремленная, волевая, но в то же время ранимая. Она может легко найти подход к детям и к абсолютно любому человеку в принципе. У меня есть все эти качества», — заметила Ирина Мороз.