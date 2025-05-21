Маск анонсировал запуск первых роботакси в Техасе

По словам Маска, зона, где смогут ездить беспилотные автомобили, будет ограничена. Кроме того, в такси не будет водителя, обеспечивающего безопасность. Но при этом сотрудники Tesla будут удаленно контролировать управление машинами. «Мы будем очень внимательно следить за тем, что делают автомобили, и по мере роста доверия этого будет требоваться все меньше», — подчеркнул Маск. Предприниматель заявил, что беспилотные технологии Tesla в первую очередь основываются на системе камер и компьютерного зрения, искусственном интеллекте, а не на датчиках, таких как лидар и радар.