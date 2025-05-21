Маск анонсировал запуск первых роботакси в Техасе

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что уже в следующем месяце на улицах города Остина в штате Техас появятся полностью беспилотные такси. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Маска, вначале будут запущены только 10 таких такси. Однако в случае успеха автопарк расширится до тысяч автомобилей. «Для нас разумно начать с небольшого количества, убедиться, что все идет хорошо, а затем масштабировать проект», — сказал Маск в интервью телеканалу CNBC. Он также добавил, что после дебюта в Остине роботакси планируется запустить в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в штате Калифорния.
По словам Маска, зона, где смогут ездить беспилотные автомобили, будет ограничена. Кроме того, в такси не будет водителя, обеспечивающего безопасность. Но при этом сотрудники Tesla будут удаленно контролировать управление машинами. «Мы будем очень внимательно следить за тем, что делают автомобили, и по мере роста доверия этого будет требоваться все меньше», — подчеркнул Маск. Предприниматель заявил, что беспилотные технологии Tesla в первую очередь основываются на системе камер и компьютерного зрения, искусственном интеллекте, а не на датчиках, таких как лидар и радар.
В 2016 году Илон Маск впервые анонсировал инвесторам Tesla, что компания примерно через год представит свой беспилотный автомобиль, способный безопасно перевозить пассажиров без участия человека, однако до сих пор он так и не появился в продаже. -0-