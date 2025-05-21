«Нет, я леди». О чем Александра Мелех просит хореографов перед концертами?

— Всегда сложно выступать там, где начинал. Помню цеховые концерты на нефтеперерабатывающем заводе, когда у меня ладошки были мокрые, я говорила о том, что сейчас упаду в обморок — настолько волновалась. Потому что я начинала официально работать при Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода. Они меня долго не видели, я изменилась, дико переживала, вдруг сейчас начнут: «Это так, а это вот так…» Было очень приятно, что встретили душевно: «Сашка, это же наша Сашка! Приезжай к нам чаще».