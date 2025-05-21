«Нет, я леди». О чем Александра Мелех просит хореографов перед концертами?

Почему Александра Мелех решила исполнять именно народные песни? Как встречают ее там, где она начинала идти к своей мечте? Эти и другие вопросы съемочная группа БЕЛТА задала белорусской певице в проекте «Белорусы в кадре».
— В три года я вышла впервые на сцену в санатории «Зеленый бор» с песней «Рыжая ваверка». На секундочку, в три года на белорусском языке я уже пела!
«Мама, я хочу».
— Когда я пошла в школу в шесть лет, у нас была проведена такая вступительная кампания из музыкальной школы. Рекламировали свои отделения — вокал, фортепиано. И я единственная подняла руку и сказала, что хочу в музыкалку. Пришла к маме и сообщила: «Мама, я хочу». Собственно, с этого и начался мой музыкальный путь.
После поступила в музыкальный колледж по классу «Хоровое дирижирование, академический хор». Пропела там четыре года. Объездили, наверное, всю Беларусь. Увидела множество храмов, костелов — это безумная красота. Конечно, благодарна за такой опыт, потому что духовная музыка — она особенная. Я поняла, что внутри меня, внутри Сашки, сидит эта вот народность и что высшее образование буду получать именно там, к чему душа лежит. И поступила на народный вокал в Белорусский государственный университет культуры и искусств.
«Это же наша Сашка!».
— Всегда сложно выступать там, где начинал. Помню цеховые концерты на нефтеперерабатывающем заводе, когда у меня ладошки были мокрые, я говорила о том, что сейчас упаду в обморок — настолько волновалась. Потому что я начинала официально работать при Дворце культуры нефтеперерабатывающего завода. Они меня долго не видели, я изменилась, дико переживала, вдруг сейчас начнут: «Это так, а это вот так…» Было очень приятно, что встретили душевно: «Сашка, это же наша Сашка! Приезжай к нам чаще».
После такого я действительно хочу туда возвращаться еще раз и еще раз. Это волнительно, безусловно. Но настолько там было душевно, настолько близко люди были ко мне! Я люблю находить контакт со зрителем. Не когда я на сцене, а люди в зрительном зале, а когда человека можно пощупать. Для меня это очень важно, я контактный человек.
Цеховые концерты на «Марафоне единства» больше всего запомнились. Люди пели, танцевали, не боялись выходить, а действительно кайфовали от того, что мы делаем, и я кайфовала с ними. Не было такого, что я приехала на концерт, просто отработала и уехала. Нет, мы там все кайфовали и отдыхали. Поэтому я благодарна организаторам за то, что они дали такую возможность — выступать для простых людей, для наших людей, из народа.
«Нет, я леди».
— То, как я выгляжу на сцене — платьице, косичка, все миленькое, — это полностью я. Конечно, бывает, что от каблуков устаю, можно меня встретить в городе с «гулей» на голове и в спортивках, потому что это удобно. Но очень люблю наряжаться, я все-таки «девочка-девочка», а не бунтарь или рокер какой-то. Нет, я леди.
Люблю танцевать, люблю хореографию. Даже когда какие-то постановки, всегда прошу хореографов: «Ну задействуйте вы меня в этом номере! Я же могу, я же умею». Сейчас ищу какие-нибудь занятия. Правда, я бы пошла в танцы и попробовала бы разные направления — от восточного и народного до хип-хопа, я бы все попробовала. И сделаю это, сто процентов.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншот видео.
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