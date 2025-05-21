Ищем яркие идеи для наступающего лета в магазинах А1

До лета остается меньше двух недель. А значит, скоро у всех — от школьников и студентов до отпускников — появится больше свободного времени для любимых развлечений и отдыха. Мы отправились в магазины А1 за выгодными идеями относительно того, как провести его интересно и с пользой. И нашли много отличных вариантов: от флагманских моделей с горячими скидками до большой летней распродажи.
Лето — это всегда ощущение свободы и возможностей, которые кажутся безграничными. И этому настроению как нельзя лучше соответствует новенький флагман Samsung Galaxy S24 Ultra: с мощным процессором нового поколения, передовой квадрокамерой, продвинутыми функциями искусственного интеллекта и фирменной «фишкой» линейки — поддержкой электронного пера S Pen. А еще — с большой скидкой в магазинах А1: цена на смартфон снижена до 950 рублей! А для того, чтобы покупка стала еще приятнее, оформить ее можно без переплат в рассрочку до 24 месяцев.
А если лето для вас — это прежде всего атмосфера легкости и беззаботности, то самым подходящим вариантом может оказаться Samsung Galaxy A26: благодаря скидкам в А1 этот смартфон можно приобрести с выгодой до 200 рублей, в том числе в рассрочку с ежемесячным платежом от 37,45 рубля. При этом вы получите современное устройство с большим Super AMOLED-экраном, тонким корпусом и достаточным запасом производительности для комфортного ежедневного пользования.
Еще одна по-летнему легкая возможность обновить смартфон в А1 — скидки до 38% на HUAWEI nova Y61 и nova Y72S. Цены на модели стартуют от 299 рублей, а при желании любую из доступных версий можно оформить в рассрочку до 24 месяцев.
Также в А1 действует скидка до 26% на один из флагманов HONOR — смартфон HONOR 200. Если вы ценитель качественных мобильных фотографий или просто хотите сохранить самые живые и яркие воспоминания о предстоящем лете, эта модель наверняка вас не разочарует!
Выгодной, а в долгих поездках и вовсе незаменимой летней обновкой станет и планшет Blackview Tab 16 Pro. По специальной цене 599 рублей покупатели новинки в А1 получат не только само устройство, но и целый комплект аксессуаров к нему: планшет предлагается вместе с чехлом и стилусом, а по специальному промокоду всего за 10 копеек можно приобрести еще и беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play.
Еще больше выгодных предложений самой разнообразной техники от разных брендов и на разный бюджет вы найдете на большой распродаже в А1, посвященной приближению долгожданного летнего сезона. Здесь представлены выгодные предложения во всех категориях — от смартфонов и планшетов до бытовой техники и от умных часов до игровых приставок и электросамокатов. Покупатели могут рассчитывать на скидки до 38% и на рассрочку до 24 месяцев без первого взноса. Кроме того, многие позиции предлагаются с дополнительными бонусами — а значит, ваши покупки могут оказаться намного выгоднее, чем вы представляли.
Если лето для вас — это не только поездки и путешествия, но и беззаботный отдых у себя дома, не упустите возможность сделать его максимально уютным и интересным. Наведение порядка можно доверить роботу-пылесосу. Например, HONOR CHOICE Robot Cleaner R2s с емкой батареей, интеллектуальной навигацией и возможностью настраивать автоматические сценарии уборки через приложение. Прямо сейчас в А1 его можно приобрести всего за 599 рублей с учетом скидки, в том числе в рассрочку без переплат до 24 месяцев.
А выгодно позаботиться об интересном досуге поможет акция от А1 на популярные телевизоры Samsung. В ней участвуют модели с актуальными характеристиками, поддержкой Smart TV и диагональю экрана от 32 до 55 дюймов, так что вы сможете подобрать подходящий вариант для любого сценария отдыха, сэкономив до 560 рублей!
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