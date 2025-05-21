Доплаты целевикам, поддержка работающих пенсионеров. Какие новации появились в тарифных соглашениях лесной отрасли

«С социальными партнерами мы планомерно ведем работу по закреплению в соглашениях норм, которые повышают уровень социальной защищенности работников по сравнению с действующим законодательством. При включении таких положений учитывается специфика как организаций и предприятий, так и отрасли в целом. Тарифные соглашения на 2024−2027 годы подписаны еще в прошлом году. Но на этом работа не останавливается. Представители отраслевого профсоюза регулярно встречаются с трудовыми коллективами, и мы видим, что действительно волнует людей, видим, где необходимо поддержать. Безусловно, все эти вопросы находят отражение в таких документах, — отметил Юрий Шумский. — Мы стараемся, чтобы тарифные соглашения, а в последующем и коллективные договоры, учитывали интересы всех категорий работников. И не откладывая, начнем работу, чтобы новые договоренности уже в ближайшее время нашли отражение в “местных конституциях” организаций лесной отрасли».