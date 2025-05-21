Доплаты целевикам, поддержка работающих пенсионеров. Какие новации появились в тарифных соглашениях лесной отрасли

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доплаты учащимся-целевикам, поддержка работающих пенсионеров и работников с детьми. В лесной отрасли внесены дополнения сразу в два тарифных соглашения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Белорусский профсоюз работников леса и природопользования, Министерство лесного хозяйства и концерн «Беллесбумпром» договорились о дополнительных гарантиях для работников сферы лесного хозяйства. Обеспечение продуктивной занятости, доплаты молодым работникам и работающим пенсионерам, поддержка трудящихся с семейными обязанностями — в соглашения внесены более 10 новаций.
Например, стороны пришли к соглашению об установлении в коллективных договорах единовременных выплат и дополнительных мер поддержки работникам востребованных профессий, заключившим контракт сроком на 5 лет. Есть и нормы, направленные на поддержку работников пенсионного возраста: предлагается устанавливать им единовременные выплаты при заключении контракта и не допускать снижения размеров оплаты труда, установленных по занимаемым должностям, после достижения ими пенсионного возраста.
По словам председателя Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Юрия Шумского, каждая из сторон социального партнерства вносила свои предложения по наполнению документов с учетом запросов трудовых коллективов.
«С социальными партнерами мы планомерно ведем работу по закреплению в соглашениях норм, которые повышают уровень социальной защищенности работников по сравнению с действующим законодательством. При включении таких положений учитывается специфика как организаций и предприятий, так и отрасли в целом. Тарифные соглашения на 2024−2027 годы подписаны еще в прошлом году. Но на этом работа не останавливается. Представители отраслевого профсоюза регулярно встречаются с трудовыми коллективами, и мы видим, что действительно волнует людей, видим, где необходимо поддержать. Безусловно, все эти вопросы находят отражение в таких документах, — отметил Юрий Шумский. — Мы стараемся, чтобы тарифные соглашения, а в последующем и коллективные договоры, учитывали интересы всех категорий работников. И не откладывая, начнем работу, чтобы новые договоренности уже в ближайшее время нашли отражение в “местных конституциях” организаций лесной отрасли».
Также с целью социальной защиты учащихся-целевиков предлагается предусматривать в коллективных договорах ежемесячные доплаты, оказывать содействие в решении вопросов обеспечения жильем выпускникам, которые направлены на работу не по месту жительства. При продолжении работы в организации после окончания срока обязательной работы по распределению в качестве дополнительных мер стимулирования предлагается производить единовременные выплаты в размере от двух до пяти среднемесячных заработков, в зависимости от срока заключения (продления) контракта.
Среди новаций важное дополнение есть и для организаций концерна «Беллесбумпром»: стороны пришли к соглашению, что при применении в организации тарифной ставки первого разряда обеспечить ее размер не ниже 30% месячной минимальной заработной платы, установленной правительством Республики Беларусь. -0-