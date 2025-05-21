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В Минобороны рассказали, на каких объектах проходят полевые поисковые работы

Сейчас полевые поисковые работы проходят на семи объектах. В их числе — объекты вблизи деревень Осиновка и Поротьково Витебского района. Специалистыбатальона работают во взаимодействии с членами военно-исторического поискового патриотического клуба «Витебский рубеж» и московской организации «Западный рубеж».

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 52-й отдельный специализированный поисковый батальон продолжает проводить раскопки в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В плане у военных поисковиков около 200 объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Сейчас полевые поисковые работы проходят на семи объектах. В их числе — объекты вблизи деревень Осиновка и Поротьково Витебского района. Специалистыбатальона работают во взаимодействии с членами военно-исторического поискового патриотического клуба «Витебский рубеж» и московской организации «Западный рубеж».-0-