В Минобороны рассказали, на каких объектах проходят полевые поисковые работы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 52-й отдельный специализированный поисковый батальон продолжает проводить раскопки в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В плане у военных поисковиков около 200 объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.