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В ОДКБ заявили о необходимости противодействовать попыткам использовать космос для боевых операций

«Состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере КВРН. Участники сверили подходы к конкретным аспектам соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в данной области», — рассказали в пресс-службе.

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Консультации государств — членов ОДКБ на тему «Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения» (КВРН) состоялись в режиме видеоконференции с использованием каналов связи Центра кризисного реагирования ОДКБ. В них приняли участие делегации государств — членов ОДКБ, и.о. заместителя генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев и сотрудники Секретариата ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

«Состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере КВРН. Участники сверили подходы к конкретным аспектам соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в данной области. При обсуждении отдельных актуальных вопросов была отмечена важность сотрудничества и активных совместных шагов в целях противодействия попыткам использовать космическое пространство в качестве “арены боевых операций”, а также необходимость сохранения контроля человека над системами вооружений с использованием искусственного интеллекта», — рассказали в пресс-службе.

«Подтверждена заинтересованность продолжить регулярную сверку позиций по вопросам КВРН с целью координации действий на профильных международных площадках», — добавили в пресс-службе. -0-