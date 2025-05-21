В ОДКБ заявили о необходимости противодействовать попыткам использовать космос для боевых операций

«Состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере КВРН. Участники сверили подходы к конкретным аспектам соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в данной области. При обсуждении отдельных актуальных вопросов была отмечена важность сотрудничества и активных совместных шагов в целях противодействия попыткам использовать космическое пространство в качестве “арены боевых операций”, а также необходимость сохранения контроля человека над системами вооружений с использованием искусственного интеллекта», — рассказали в пресс-службе.