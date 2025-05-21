«Наши кадры — наша ответственность»: как на «Могилевском ДСК» строится работа с трудовыми мигрантами

21 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принят указ «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции», который усиливает ответственность нанимателей за иностранных работников. Изучение условий проживания, тестирование на знание одного из государственных языков, своевременное заключение трудового договора, контроль за деятельностью и условиями пребывания мигрантов — это только часть обязанностей, которые возложены на нанимателей, привлекающих иностранцев для работы. Как строится взаимодействие и какие условия создаются для трудовых мигрантов на ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», рассказал журналистам заместитель директора по промышленному производству Николай Янков, передает корреспондент БЕЛТА.
Ответственность нанимателей за иностранных работников введена в Беларуси указом Президента.
На протяжении четырех месяцев на «Могилевском ДСК» трудятся более 30 граждан Туркменистана. Они были трудоустроены на предприятие в качестве подсобных рабочих с возможностью последующего обучения.
На сегодняшний день в формовочном цехе № 1 работает 19 граждан Туркменистана, из них трое уже получили квалификацию по профессии «формовщик железобетонных конструкций» второго разряда. Кроме этого, трудятся граждане другого государства и на строительных объектах.
«Все были обеспечены жильем: есть ведомственные квартиры, предоставлено общежитие. Ведутся работы по осуществлению контроля за их социализацией, за условиями их проживания — за ними закреплены инженерно-технические работники в цехах, где они работают, раз в неделю проводится объезд их мест жительства на предмет социально-бытовых условий, на случай, если им нужна какая-либо помощь. Стараемся вместе преодолевать возникающие барьеры и трудности», — рассказал он.
Коллектив новых работников принял доброжелательно. Как отметил Николай Янков, вхождение двух государств в состав СССР способствовало тому, что многие приезжие знают русский язык. «А те, кто не знают язык, тоже социализируются достаточно быстро. Из числа тех, кто к нам приехал, базовые знания русского языка могут применять уже все», — сказал он.
Такая трудовая миграция решает сразу несколько важных вопросов. Для предприятия — это кадры, которые всегда нужны строительной отрасли. А для приезжих — это отличная возможность, в первую очередь, заработать. А потому есть у них и желание освоить новую специальность. Для этого на «Могилевском ДСК» созданы все условия — азы профессии от опытных коллег получают прямо на рабочем месте, а теорию, например по охране труда или промышленной безопасности, изучают в специальном учебном центре на базе предприятия. «В первую очередь люди едут потому, что мы можем дать гарантии трудоустройства, социального проживания: хорошие условия для жизни, обеспечение всем необходимым от постельного белья до стиральной машинки. То есть мы полностью создаем им социально-бытовые условия и, самое главное, даем возможность заработать».
Такое внимание к приезжим граждан другого государства, говорит заместитель директора по быту, идеологической работе Валентина Рубан, помогает им адаптироваться к жизни в новых для них условиях, а еще — это гарантия безопасности и соблюдения законов нашей страны. «Мы не только смотрим условия жизни, но и помогаем решать какие-то, на первый взгляд, бытовые вопросы: где и что можно купить, в каком магазине удобнее и подешевле, где находится остановка общественного транспорта, как добраться до нужного места», — рассказала она.
За прошедшие четыре месяца только два работника вернулись на родину по семейным обстоятельствам.
«Сейчас граждане Туркменистана находятся у нас по спецразрешению. Также мы ждем без спецразрешения граждан Туркменистана, которые приедут к нам работать по своей профессии: маляры, штукатуры, электрогазосварщики, — рассказал она. — У нас на сегодняшний день уже более 30 человек работают, еще на 20 работников мы подали документы для получения спецразрешения для трудоустройства. И дополнительно еще 15 человек — через посольство ждем по имеющимся у них профессиям».
Среди тех, кто приехал из Туркменистана для работы на «Могилевском ДСК», Нурмаммет Назаров. На родине остались супруга и две дочери. Решение о трудоустройстве здесь мужчина принял по нескольким причинам. «Беларусь — страна мирная, благоустроенная, люди тут человечные. Нам тут хорошо, — делится он. — А еще — отличные условия работы и проживания, отношение людей к нам. Белорусы приветливые — от границы до любого города. Тут в коллективе работать комфортно, все друг друга понимают, помогают освоиться: и в рабочих моментах, и в каких-то жизненных вопросах».
О возможности получить работу в Могилеве Нурмаммет Назаров узнал в агентстве по трудоустройству. «У нас есть такое агентство, вот мне там и предложили поехать сюда работать. Рассказали про условия, объем работы, зарплату. Я согласился. Как говорится, нам только работу дай, — улыбается мужчина. — Заработная плата тут хорошая — как трудишься, так и получаешь. Жилье дали, за что большое спасибо руководству».
Сейчас мужчина работает подсобным рабочим, но уже подал заявление на получение профессии формовщика железобетонных конструкций. «У нас двоих уже перевели на формовщиков. Тоже жду свой сертификат. Ведь это другие объемы работы, а значит, и зарплата станет выше», — рассказал он.
Полученная в стенах могилевского предприятия профессия универсальная, отметил Нурмаммет Назаров. В случае возвращения на родину те, у кого до этого не было специальности, смогут найти уже более оплачиваемую работу по полученному в Беларуси профилю. -0-