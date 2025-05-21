«Наши кадры — наша ответственность»: как на «Могилевском ДСК» строится работа с трудовыми мигрантами

Такая трудовая миграция решает сразу несколько важных вопросов. Для предприятия — это кадры, которые всегда нужны строительной отрасли. А для приезжих — это отличная возможность, в первую очередь, заработать. А потому есть у них и желание освоить новую специальность. Для этого на «Могилевском ДСК» созданы все условия — азы профессии от опытных коллег получают прямо на рабочем месте, а теорию, например по охране труда или промышленной безопасности, изучают в специальном учебном центре на базе предприятия. «В первую очередь люди едут потому, что мы можем дать гарантии трудоустройства, социального проживания: хорошие условия для жизни, обеспечение всем необходимым от постельного белья до стиральной машинки. То есть мы полностью создаем им социально-бытовые условия и, самое главное, даем возможность заработать».