«Молодежь глубже узнает духовные законы». БГПУ и БПЦ подписали план совместных мероприятий

Кроме того, студенчество приглашается к участию и в социальном служении в качестве волонтеров. «Например, новая интересная форма работы — когда молодые люди вместе со священнослужителями посещают детский онкологический центр в Боровлянах и помогают детям, которые проходят там сложное лечение. Малышей отвлекают, играют с ними, что-то рассказывают, общаются с ними. Аналогичный проект у нас сейчас организован и в 4-й детской больнице Минска, где детки, которые проходят лечение, остаются без родителей. Малышам надо как-то время свое провести. Молодые ребята и девушки приходят и общаются с ними, проводят время, это помогает деткам переносить трудности лечения, оторванности от семьи. С другой стороны, такие проекты помогают молодым людям воспитывать в себе добрые качества, которые пригодятся им в жизни, — это сопереживание, умение пожертвовать своим временем, прийти на помощь, понимать другого человека. При создании семьи этот опыт им пригодится. О семейной тематике мы также говорим с молодежью, есть интересные проекты. Мы рассказываем, в чем заключается смысл семейной жизни, как сделать так, чтобы семья была крепкой, чтобы создать ее один раз и на всю жизнь. Эти темы очень важны сейчас, и молодежь крайне внимательно относится к встречам на такие темы. В общем спектр работы достаточно широкий, думается, что это далеко не все. С педагогическим университетом мы планируем дальше расширять наше взаимодействие», — проинформировал владыка Вениамин.