«Молодежь глубже узнает духовные законы». БГПУ и БПЦ подписали план совместных мероприятий

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень важно наряду с получением хорошего образования, чтобы молодые люди глубже узнавали духовные законы. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси перед церемонией подписания плана мероприятий Белорусского государственного педагогического университета по реализации программы сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью.
Церемония прошла в БГПУ, впервые вуз посетил митрополит Вениамин. Программа визита включила в себя знакомство с деятельностью университета, посещение галереи «Асветнікі зямлі беларускай», музея БГПУ и зала редкой книги.
«Направления работы со студенчеством у нас очень разнообразные, поскольку молодежь — люди творческие, которые ищут различное применение своих сил и возможностей. Очень важно наряду с получением хорошего образования, в том числе педагогического, чтобы молодые люди при этом узнавали глубже законы духовные, которые формировались на протяжении многих столетий в нашем народе и передавались из поколения в поколение. Очень важно нам это сохранить и в нынешнем, современном бушующем мире передавать это последующим поколениям», — сказал владыка.
Он отметил, что одним из самых популярных направлений у молодежи является информационная сфера. «Можно делать интересные проекты, касающиеся не только новостей, но и жизни современной молодежи. Они рассказывают, что им интересно, что привлекает их внимание, например, тема духовного наследия, которая запечатлена в произведениях культуры. Также мы предлагаем студенчеству участвовать в различных мероприятиях, посвященных патриотическому направлению. Мы видим, что много памятников за прошедшие годы восстановлено, говорим, что важно, чтобы на местах обновления памятников совершалась молитва. Это дает молодым людям понимание и осмысление, почему предыдущие поколения проявляли такую самоотверженность, защищая свою землю. Молодежь осознает, чем руководствовались предки. Это важно и в настоящее время», — подчеркнул митрополит Вениамин.
Кроме того, студенчество приглашается к участию и в социальном служении в качестве волонтеров. «Например, новая интересная форма работы — когда молодые люди вместе со священнослужителями посещают детский онкологический центр в Боровлянах и помогают детям, которые проходят там сложное лечение. Малышей отвлекают, играют с ними, что-то рассказывают, общаются с ними. Аналогичный проект у нас сейчас организован и в 4-й детской больнице Минска, где детки, которые проходят лечение, остаются без родителей. Малышам надо как-то время свое провести. Молодые ребята и девушки приходят и общаются с ними, проводят время, это помогает деткам переносить трудности лечения, оторванности от семьи. С другой стороны, такие проекты помогают молодым людям воспитывать в себе добрые качества, которые пригодятся им в жизни, — это сопереживание, умение пожертвовать своим временем, прийти на помощь, понимать другого человека. При создании семьи этот опыт им пригодится. О семейной тематике мы также говорим с молодежью, есть интересные проекты. Мы рассказываем, в чем заключается смысл семейной жизни, как сделать так, чтобы семья была крепкой, чтобы создать ее один раз и на всю жизнь. Эти темы очень важны сейчас, и молодежь крайне внимательно относится к встречам на такие темы. В общем спектр работы достаточно широкий, думается, что это далеко не все. С педагогическим университетом мы планируем дальше расширять наше взаимодействие», — проинформировал владыка Вениамин.
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, укрепление семейных ценностей являются приоритетом в нашем обществе и государстве, поэтому очень важно наше взаимодействие в подготовке будущих педагогов к решению этих задач, — констатировал ректор БГПУ Александр Жук. — Мы имеем добрые традиции сотрудничества. Мы тесно работаем над формированием у молодежи семейных ценностей в ходе реализации республиканского проекта “Родительский университет”, который проходит с участием представителей церкви. В формировании духовно-нравственных качеств подрастающего поколения важно сотрудничество семьи, педагогов и церкви, поэтому планируется проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий. Формированию патриотизма у студенческой и школьной молодежи способствуют наши совместные проекты, реализованные к 80-летию Великой Победы и другим памятным датам. В частности, международный фестиваль-конкурс “Песни, опаленные войной”, открытие которого проводилось в Белом зале храма Всех святых, в нем приняло участие более 1,9 тыс. исполнителей. У нас налажено широкое сотрудничество в волонтерской и благотворительной деятельности по оказанию помощи пожилым людям, инвалидам и нуждающимся детям. Мы уверены, что план нашего взаимодействия будет способствовать формированию у будущих педагогов духовно-нравственных качеств, гражданственности и патриотизма как важнейших составляющих их готовности к обучению и воспитанию подрастающего поколения нашей страны».-0-