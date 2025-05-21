Оборот денежных средств достигал Br2,5 млрд. В Минске пресечена деятельность незаконного криптообменника

Как установили работники управления ДФР по Минской области и г. Минску, деятельностью криптообменника дистанционно руководил организатор, который постоянно находился в Польше, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Беларуси, занималась его супруга. Также они регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: технической поддержке, системному администратору, а также дропам — лицам, обналичивающим денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.