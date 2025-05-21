Оборот денежных средств достигал Br2,5 млрд. В Минске пресечена деятельность незаконного криптообменника

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечена деятельность незаконного криптообменника. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.
В поле зрения органов финансовых расследований организаторы незаконной деятельности по купле/продаже криптовалюты попали еще осенью 2024 года. В дальнейшем было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги. Подпольный криптообменник функционировал в виде бота, интегрированного в мессенджер телеграм.
Как установили работники управления ДФР по Минской области и г. Минску, деятельностью криптообменника дистанционно руководил организатор, который постоянно находился в Польше, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Беларуси, занималась его супруга. Также они регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: технической поддержке, системному администратору, а также дропам — лицам, обналичивающим денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.
Организатор незаконного криптообменника получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор — 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около Br1 тыс. в месяц.
Как стало известно, сумма оборота денежных средств по данному криптообменнику составила Br2,5 млрд. Предварительная сумма неуплаченных налогов — около Br1 млн.
Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного криптообменника.
Преступная деятельность незаконного криптообменника пресечена. В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания. -0-