Обмен опытом и новые направления сотрудничества. Беларусь посетила делегация Полиции Дубая

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь посетила делегация Полиции Дубая. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Программа пребывания началась с посещения ГУВД Мингорисполкома и презентации работы МВД Беларуси в сфере борьбы с киберпреступлениями.
В стенах Академии МВД состоялась рабочая встреча зарубежных правоохранителей с заместителем министра — начальником криминальной милиции Геннадием Казакевичем. Руководители вуза рассказали гостям об учебном заведении и его возможностях по обучению иностранных специалистов.
Делегация ознакомилась с деятельностью Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. Представители подразделений МВД и академии поделились опытом борьбы с экономическими преступлениями, организации работы штабных подразделений.
На базе отряда милиции особого назначения ГУВД столицы дубайские полицейские осмотрели вооружение и технику ОМОНа. Бойцы спецподразделения продемонстрировали свои навыки и умения в противодействии массовым беспорядкам.
В Центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для гостей провели познавательную экскурсию по учреждению образования. Также состоялись показательные выступления сотрудников СПБТ «Алмаз» по освобождению заложников.
В Бресте белорусские милиционеры поделились с коллегами опытом организации работы по охране общественного порядка на туристических объектах. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. -0-