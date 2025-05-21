Обмен опытом и новые направления сотрудничества. Беларусь посетила делегация Полиции Дубая

В стенах Академии МВД состоялась рабочая встреча зарубежных правоохранителей с заместителем министра — начальником криминальной милиции Геннадием Казакевичем. Руководители вуза рассказали гостям об учебном заведении и его возможностях по обучению иностранных специалистов.