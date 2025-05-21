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Пантус: на MILEX представлено около 200 новых изделий

Как отметил председатель Госкомвоенпрома, на выставке представлено более 750 образцов различных видов вооружения и техники. Среди них много позиций занимают образцы гражданского назначения. Выставка работает до 24 мая, а про результаты ее работы Госкомвоенпром проинформирует дополнительно, заверил Дмитрий Пантус.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На MILEX представлено около 200 новых изделий. Об этом журналистам заявил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на международной выставке вооружения и военной техники MILEX, передает корреспондент БЕЛТА.

Как идет работа по созданию легкомоторного самолета «Освей», рассказал председатель Госкомвоенпрома.

«По состоянию на сегодняшний день в выставке принимают участие более 50 официальных делегаций из 30 стран мира. В ближайшее время это число, я думаю, немного будет увеличено. Впервые выставка MILEX в этом году проходит в новом выставочном центре — ММВЦ BELEXPO. На открытой площадке экспозиция занимает более 6 тыс. кв.м, на закрытой — более 5 тыс. кв.м», — сказал Дмитрий Пантус.

Как отметил председатель Госкомвоенпрома, на выставке представлено более 750 образцов различных видов вооружения и техники. Среди них много позиций занимают образцы гражданского назначения. Выставка работает до 24 мая, а про результаты ее работы Госкомвоенпром проинформирует дополнительно, заверил Дмитрий Пантус.

«В целом порядка 200 изделий представлено впервые», — добавил председатель Госкомвоенпрома.

Дмитрий Пантус обратил внимание на зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ2К» с полностью отечественной ракетой. Если говорить о беспилотной авиации, то на MILEX впервые был представлен и комплекс «Джульетта». После завершения выставки эта новинка будет отправлена на серьезные испытания, чтобы проверить ее соответствие тем трендам, которые необходимы для такого рода изделий. Еще одна новинка — беспилотный комплекс вертолетного типа SKY-TRUCK, который может использоваться как в военных, так и гражданских целях. -0-

Фото Виталия Пивоварчика.