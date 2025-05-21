Пантус: на MILEX представлено около 200 новых изделий

Дмитрий Пантус обратил внимание на зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ2К» с полностью отечественной ракетой. Если говорить о беспилотной авиации, то на MILEX впервые был представлен и комплекс «Джульетта». После завершения выставки эта новинка будет отправлена на серьезные испытания, чтобы проверить ее соответствие тем трендам, которые необходимы для такого рода изделий. Еще одна новинка — беспилотный комплекс вертолетного типа SKY-TRUCK, который может использоваться как в военных, так и гражданских целях. -0-