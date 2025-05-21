Беларусь и Кыргызстан выразили заинтересованность в углублении отношений в военной сфере

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко с первым заместителем министра обороны Кыргызской Республики Эрлисом Тердикбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском военном ведомстве.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили текущее состояние сотрудничества в военной сфере.
На встрече были затронуты актуальные вопросы организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ, которые в нынешнем году будут проведены в форме совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2025», которое пройдет на территории Беларуси.
По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии и углублении отношений между оборонными ведомствами Беларуси и Кыргызстана.
Также на полях выставки заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси Андрей Федин провел встречу с генеральным директором корпорации «Уралвагонзавод» Александром Потаповым.
Стороны обсудили новые тенденции и разработки в области военной бронетехники, а также состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества.
По результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.