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Беларусь и Кыргызстан выразили заинтересованность в углублении отношений в военной сфере

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили текущее состояние сотрудничества в военной сфере.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 состоялась встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко с первым заместителем министра обороны Кыргызской Республики Эрлисом Тердикбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском военном ведомстве.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили текущее состояние сотрудничества в военной сфере.

На встрече были затронуты актуальные вопросы организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ, которые в нынешнем году будут проведены в форме совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2025», которое пройдет на территории Беларуси.

По итогам встречи выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии и углублении отношений между оборонными ведомствами Беларуси и Кыргызстана.

Также на полях выставки заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси Андрей Федин провел встречу с генеральным директором корпорации «Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

Стороны обсудили новые тенденции и разработки в области военной бронетехники, а также состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества.

По результатам проделанной за последний год работы подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных Сил. -0-

Фото Виталия Пивоварчика.