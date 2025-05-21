Беларусь и Кыргызстан выразили заинтересованность в углублении отношений в военной сфере

На встрече были затронуты актуальные вопросы организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ, которые в нынешнем году будут проведены в форме совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство — 2025», которое пройдет на территории Беларуси.