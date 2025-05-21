Неосторожное обращение с огнем остается основной причиной пожаров в жилфонде Минска

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание по вопросам профилактики пожаров, гибели и травматизма людей в жилом фонде прошло в Мингорисполкоме. Поводом для обсуждения стала непростая обстановка в городе: несмотря на снижение общего количества пожаров, наблюдается рост числа погибших, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщил заместитель начальника Минского городского управления МЧС Максим Яковлев, в текущем году в Минске в результате пожаров погибли 10 человек — на два больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа погибших зафиксирован в Центральном, Фрунзенском и Заводском районах. При этом увеличение количества возгораний отмечается в Заводском и Первомайском районах.
«Комиссия по предупреждению пожаров, гибели и травматизма в жилом фонде работает на регулярной основе, заседания проводятся ежемесячно. Мы реализуем комплекс профилактических мероприятий, в том числе республиканские акции “За безопасность вместе”, “Дом без пожара”. Это уже приносит свои результаты — общее количество пожаров в городе снижается», — отметил Максим Яковлев.
По его словам, основная причина возгораний остается прежней — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения. Именно такие случаи чаще всего приводят к трагедиям.
Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский подчеркнул, что ключевая задача — системная и адресная профилактическая работа. Особое внимание, по его словам, следует уделять пожилым людям, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также семьям с детьми. По его мнению, важно не только информировать, но и учить ответственности — родителей, школьников, всех горожан, поскольку безопасность в каждом доме начинается с простых, но жизненно важных правил. -0-