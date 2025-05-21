Неосторожное обращение с огнем остается основной причиной пожаров в жилфонде Минска

Как сообщил заместитель начальника Минского городского управления МЧС Максим Яковлев, в текущем году в Минске в результате пожаров погибли 10 человек — на два больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа погибших зафиксирован в Центральном, Фрунзенском и Заводском районах. При этом увеличение количества возгораний отмечается в Заводском и Первомайском районах.