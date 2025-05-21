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Движение временно ограничат вблизи Острошицкого Городка 22 мая

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 22-м километре автодороги М3 Минск — Витебск вблизи аг. Острошицкий Городок Минского района 22 мая в период с 14.30 до 16.30 в связи с проведением следственного эксперимента для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии, движение всех видов транспортных средств в направлении г. Минска и в направлении г. Витебска будет временно ограничено. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации. -0-