Движение временно ограничат вблизи Острошицкого Городка 22 мая

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 22-м километре автодороги М3 Минск — Витебск вблизи аг. Острошицкий Городок Минского района 22 мая в период с 14.30 до 16.30 в связи с проведением следственного эксперимента для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии, движение всех видов транспортных средств в направлении г. Минска и в направлении г. Витебска будет временно ограничено. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.