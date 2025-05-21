Действия при ЧС на опасных производственных объектах отрабатывают на учебно-методическом сборе в Гродно

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Учебно-методический сбор в Гродно собрал более 50 представителей органов военного управления, воинских частей, организаций Вооруженных сил, имеющих в эксплуатации опасные производственные объекты, передает корреспондент БЕЛТА.
Как подчеркивают организаторы, учебно-методический сбор такого плана проводится ежегодно. В этот раз он трехдневный, включает как теорию, так и практику и проходит в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Как отметил начальник управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных сил Алексей Потапченко, ключевая цель — обеспечить готовность должностных лиц воинских частей и организаций Вооруженных сил к эффективному выполнению задач по предупреждению и предотвращению возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, а также локализацию и ликвидацию их последствий.
«Во время проведения занятий — теоретических и практических — до участников сбора доведены изменения законодательства в области промышленной безопасности, а также порядок проведения основных мероприятий технического, технологического и организационного характера на опасном производственном объекте для обеспечения безопасности его эксплуатации», — сказал он.
«Кроме того, на одном из практических занятий до участников сбора доведены порядок организации и проведения тренировки в составе воинской части с привлечением подразделений воинской части и МЧС при возникновении пожара и взрыва в хранилище боевой техники, а также локализации и ликвидации последствий в чрезвычайной ситуации», — дополнил он.
Так, согласно легенде, в одном из хранилищ техники произошло возгорание танка, снаряженного боеприпасами. В соседнем боксе техника не завелась и была вытянута с помощью тягача. Прибывший автомобиль пожарной службы воинской части принялся тушить возгорание, на помощь прибыли сотрудники МЧС. Также во время тренировки произошла имитация взрыва, из-за чего условно обрушилось хранилище — «пострадал» человек, его извлекли из-под завалов и передали бригаде скорой медпомощи. Поиск неразорвавшихся снарядов провела группа разминирования. Алексей Потапченко констатировал: «Все подразделения, участвовавшие в практической части, показали свой профессионализм и правильные действия при возникновении такой ситуации».
Начальник центра оперативного управления Гродненского областного управления МЧС Евгений Гремза подчеркнул актуальность подобных мероприятий: «Такие тренировки позволяют выработать определенные алгоритмы, определить направления действий, чтобы в дальнейшем эффективно работать и взаимодействовать при получении таких сигналов. Такие тренировки проводятся ежегодно — отрабатываем действия личного состава, повышаем боеготовность, чтобы быть готовыми в любое время дня и ночи к ликвидации чрезвычайных ситуаций на таких объектах». Он также подчеркнул, что в этом деле мелочей не бывает. -0-
Фото Леонида Щеглова.