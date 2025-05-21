Действия при ЧС на опасных производственных объектах отрабатывают на учебно-методическом сборе в Гродно

Как подчеркивают организаторы, учебно-методический сбор такого плана проводится ежегодно. В этот раз он трехдневный, включает как теорию, так и практику и проходит в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Как отметил начальник управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных сил Алексей Потапченко, ключевая цель — обеспечить готовность должностных лиц воинских частей и организаций Вооруженных сил к эффективному выполнению задач по предупреждению и предотвращению возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, а также локализацию и ликвидацию их последствий.