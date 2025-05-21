Минобразования: специальности, в которых нуждаются предприятия, востребованы среди абитуриентов

Наибольшее количество зарегистрированных на централизованное тестирование — ребята, которые будут проходить ЦТ по иностранному языку, рассказал начальник главного управления. На физику зарегистрировались более 13,5 тыс. человек, а ЦТ по математике будут сдавать около 11,5 тыс. абитуриентов. «Мы видим, что с таким набором тестов абитуриенты поступают в первую очередь на инженерные специальности. В плане приема на этот год — каждое четвертое место, которое у нас утверждено, это место на инженерную специальность. Работа по ежегодному пересмотру структуры специальностей дает свои результаты. Мы видим, что те специальности, в которых сегодня нуждаются наши предприятия, востребованы среди абитуриентов», — подчеркнул Сергей Пищов.