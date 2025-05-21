Минобразования: специальности, в которых нуждаются предприятия, востребованы среди абитуриентов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальности, в которых нуждаются предприятия, востребованы среди абитуриентов. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Минобразования: расширен список специальностей, по которым выпускники колледжей могут получить высшее образование за три года Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз Нюансы резервных дней проведения ЦТ и ЦЭ разъяснили в Минобразования.
Сергей Пищов напомнил, что централизованное тестирование для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей по химии, физике, биологии, математике, иностранному языку, обществоведению, истории Беларуси, географии, всемирной истории пройдет 26 мая, по русскому и белорусскому языку — 29 мая. 2−5 июня ЦТ по предметам, кроме русского и белорусского языков, пройдет для всех абитуриентов. Подробнее — в пропуске абитуриента, который зарегистрировался на ЦТ.
Наибольшее количество зарегистрированных на централизованное тестирование — ребята, которые будут проходить ЦТ по иностранному языку, рассказал начальник главного управления. На физику зарегистрировались более 13,5 тыс. человек, а ЦТ по математике будут сдавать около 11,5 тыс. абитуриентов. «Мы видим, что с таким набором тестов абитуриенты поступают в первую очередь на инженерные специальности. В плане приема на этот год — каждое четвертое место, которое у нас утверждено, это место на инженерную специальность. Работа по ежегодному пересмотру структуры специальностей дает свои результаты. Мы видим, что те специальности, в которых сегодня нуждаются наши предприятия, востребованы среди абитуриентов», — подчеркнул Сергей Пищов.
Кроме того, за последние два года прием на дневную форму обучения прекращен примерно на 50 специальностей. Представитель Минобразования пояснил, что это так называемые непрофильные специальности. «В основном это экономические специальности, которые открыты в технических вузах, некоторые гуманитарные. Сейчас мы видим, что действительно большая потребность есть у наших предприятий в других специалистах. Последние годы мы видим рост приема за счет средств республиканского бюджета», — отметил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.