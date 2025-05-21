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Как идет работа по созданию легкомоторного самолета «Освей», рассказал председатель Госкомвоенпрома

Председатель Госкомвоенпрома также рассказал о развитии военно-технического сотрудничества с нашими союзниками и партнерами на фоне санкций со стороны Запада. В числе основных партнеров он назвал Россию и Китай.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект российско-белорусского легкомоторного многоцелевого самолета «Освей» находится в стадии реализации. Об этом журналистам заявил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус на международной выставке вооружения и военной техники MILEX, передает корреспондент БЕЛТА.

Вольфович о MILEX: мы демонстрируем новинки ВПК на выставочных площадках, а не на поле боя Пантус: на MILEX представлено около 200 новых изделий.

«Сегодня Россия является нашим стратегическим партнером — и для Вооруженных Сил, и для оборонно-промышленного комплекса. Нас связывают очень тесные интеграционные связи. Сегодня без продукции Беларуси не может обойтись Россия, выполняя гособоронзаказ, и наоборот. Мы очень широко используем номенклатуру деталей и узлов. На сегодняшний день мы продолжаем в рамках программ военно-технического сотрудничества», — сказал Дмитрий Пантус.

Серьезно развивается и такое направление, как авиастроение. В пример глава Госкомвоенпрома привел легкомоторный многоцелевой самолет «Освей». Проект находится в стадии реализации — сегодня реализуется опытно-конструкторская работа по созданию данного самолета с российскими партнерами. Параллельно формируется и организовывается производство на территории Беларуси.

Председатель Госкомвоенпрома также рассказал о развитии военно-технического сотрудничества с нашими союзниками и партнерами на фоне санкций со стороны Запада. В числе основных партнеров он назвал Россию и Китай.

«Этот тренд определен очень давно. Мы также углубляем сотрудничество со странами СНГ. Мы очень серьезно работаем в Африканском регионе, на юго-востоке Азии, в Южной Америке», — подчеркнул Дмитрий Пантус. -0-

Фото Виталия Пивоварчика.