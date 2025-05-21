Как идет работа по созданию легкомоторного самолета «Освей», рассказал председатель Госкомвоенпрома

«Сегодня Россия является нашим стратегическим партнером — и для Вооруженных Сил, и для оборонно-промышленного комплекса. Нас связывают очень тесные интеграционные связи. Сегодня без продукции Беларуси не может обойтись Россия, выполняя гособоронзаказ, и наоборот. Мы очень широко используем номенклатуру деталей и узлов. На сегодняшний день мы продолжаем в рамках программ военно-технического сотрудничества», — сказал Дмитрий Пантус.