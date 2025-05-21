Союзные парламентарии обсудят обеспечение биологической и экологической безопасности в СГ

«В повестке заседания — рассмотрение предложений по реализации приоритетных направлений обеспечения биологической безопасности Союзного государства и охраны окружающей среды. Парламентарии рассмотрят ход подготовки проектов Союзного государства “Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами и вторичными ресурсами на территории Союзного государства” и “Модернизация и развитие системы мониторинга радиационной обстановки Союзного государства с использованием мобильных платформ радиометрических измерений”, — рассказали в пресс-службе.