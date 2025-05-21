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Союзные парламентарии обсудят обеспечение биологической и экологической безопасности в СГ

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, минприроды Беларуси и России, МЧС Беларуси и России, Белгидромета и Росгидромета. -

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды пройдет 28 мая в Нижнем Новгороде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

«В повестке заседания — рассмотрение предложений по реализации приоритетных направлений обеспечения биологической безопасности Союзного государства и охраны окружающей среды. Парламентарии рассмотрят ход подготовки проектов Союзного государства “Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами и вторичными ресурсами на территории Союзного государства” и “Модернизация и развитие системы мониторинга радиационной обстановки Союзного государства с использованием мобильных платформ радиометрических измерений”, — рассказали в пресс-службе.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, минприроды Беларуси и России, МЧС Беларуси и России, Белгидромета и Росгидромета. -0-