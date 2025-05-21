ОДКБ: выставка MILEX способствует военно-техническому сотрудничеству государств организации

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Открывшаяся в Минске выставка MILEX способствует военно-техническому сотрудничеству государств ОДКБ, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.
Вольфович: MILEX позволяет участникам расширить контакты и наладить взаимовыгодное сотрудничество Вольфович о MILEX: мы демонстрируем новинки ВПК на выставочных площадках, а не на поле боя.
Андрей Сердюков по приглашению министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина принял участие в мероприятиях 12-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025. «После посещения экспозиции генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что международная выставка MILEX-2025 способствует дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества между государствами — членами ОДКБ. В настоящее время в организации продолжается разработка и совершенствование нормативной правовой базы, реализуются практические мероприятия долгосрочных программ и планов по оснащению войск (коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами», — рассказал пресс-секретарь.
Начальник Объединенного штаба также отметил, что оснащение войск (коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой является одним из приоритетов председательства Кыргызстана в организации в 2025 году.
«Андрей Сердюков выразил признательность руководству оборонного ведомства Республики Беларусь и организаторам международной выставки за предоставленную возможность участия в мероприятиях, а также за высокий уровень их проведения», — добавил пресс-секретарь. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.