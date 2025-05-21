ОДКБ: выставка MILEX способствует военно-техническому сотрудничеству государств организации

Андрей Сердюков по приглашению министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина принял участие в мероприятиях 12-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025. «После посещения экспозиции генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что международная выставка MILEX-2025 способствует дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества между государствами — членами ОДКБ. В настоящее время в организации продолжается разработка и совершенствование нормативной правовой базы, реализуются практические мероприятия долгосрочных программ и планов по оснащению войск (коллективных сил) ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами», — рассказал пресс-секретарь.