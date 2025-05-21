Пятеро детей, распад «Руки Вверх!» и борьба с болезнью: Сергею Жукову — 49

«Наверное, это была любовь с первого взгляда. Я в тот момент был уже разведен, находился в ужасном психологическом состоянии. Нужно было какое-то чудо, чтобы меня вытащить, потому что я уже ничего не хотел», — рассказывал о знакомстве с Региной Сергей в интервью журналу Womanhit.ru. Он признался, что их отношения развивались медленно, так как Регину родители воспитывали в старых традициях.