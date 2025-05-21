Пятеро детей, распад «Руки Вверх!» и борьба с болезнью: Сергею Жукову — 49

Сергей Жуков отмечает день рождения 22 мая.
Сергей Жуков — известный российский певец и лидер культовой группы 90-х «Руки Вверх!». Кроме того, он является продюсером, бизнесменом и отцом пятерых детей. 22 мая артисту исполняется 49 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Сергея Жукова.
Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года в Димитровграде в семье слесаря и учительницы музыки. В детстве он увлекался не только игрой на фортепиано, но и футболом, хоккеем и бодибилдингом. В 17 лет Жуков переехал в Самару, поступил в институт культуры на специальность «режиссер шоу-программ».
Здесь же он начал работать на радио «Европа Плюс» ведущим передачи «Хит-час» и познакомился с диктором Алексеем Потехиным. Подружившись они решили создать собственную группу. Так появился коллектив «Дядюшка Рэй и компания». Первые песни они записывали в Тольятти, а концерты давали в соседних городах. Позже они переехали в Москву, где сменили название группы на «Руки Вверх!».
Группа «Руки Вверх!» и популярность Жукова.
Творческий союз Жуков-Потехин в столице начал набирать обороты. Раскруткой группы занялся продюсер Андрей Маликов. Благодаря ему начинающие артисты стали гастролировать по всей России с первыми хитами «Малыш» и «Студент». Песни активно крутили на радиостанциях, а от поклонниц не было отбоя.
Сейчас Сергей Жуков продолжает выступать сольноФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Однажды Жукову передали сладости, в которые было добавлено ядовитое вещество. Однако коллеги певца вовремя заметили и перехватили записку с предупреждением об угрозе. В другой ситуации поклонница нанесла Сергею порез на ладони во время приветствия с публикой в первом ряду.
«Ей зачем-то нужна была моя кровь. Наверное, приворожить, провести какой-то ритуал. Она обернула это лезвие салфеткой и смешалась с толпой, охрана не успела задержать», — вспоминал артист в шоу «Бар в большом городе».
Сергей и Алексей неоднократно становились лауреатами ведущих музыкальных премий. Среди их достижений — «Золотой граммофон» за такие хиты, как «Крошка моя», «18 мне уже» и «Он тебя целует», а также премия МУЗ-ТВ за лучший танцевальный проект десятилетия. Однако в 2006 году коллектив неожиданно объявил о прекращении своей деятельности.
В интервью изданию «7 дней» Жуков рассказывал, что его дуэт с Алексеем Потехиным в 1999 году прекратил сотрудничество с продюсером Андреем Маликовым. Бывший продюсер из-за обиды на артистов распускал про них слухи в СМИ и в 2006 году группа распалась.
Алексей Потехин был участником группы «Руки Вверх!» до 2006 годаФото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press.
«К тому моменту мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Когда люди вместе просто потому, что привыкли, — это начало конца. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — рассказал Жуков.
После распада коллектива Сергей продолжил сольную карьеру. Работать самостоятельно он начал еще в 2002 году, выпустив альбом «Территория». Воссоединились Потехин и Жуков только на юбилейном концерте, посвященном 20-летию «Руки Вверх!».
Сергей Жуков в кино.
В 2021 году Сергей Жуков исполнил главную роль в сериале «Евгенич». В 2023 году компания «Руки Вверх Продакшн», основанная Жуковым, приступила к производству своего первого собственного сериала. Проект под названием «Камера! Мотор!» рассказывает о владельце видеосалона, который по стечению нелепых обстоятельств оказывается в тюрьме. Помимо этого, Сергей и и его сын Энджел приняли участие в полнометражной картине «Руки Вверх! Фильм». Многожанровый фильм посвящен истории одноименной поп-группы.
Бизнес Сергея Жукова.
Сергей Жуков кроме музыкальной деятельности занимался и предпринимательством. Им была основана сеть баров «Руки Вверх», а также гриль-кафе под названием «Папа жарит мясо» и несколько кондитерских «Любовь и сладости».
Артист отмечал, что любой творческий путь имеет свои пределы: «Всем ясно, что творчество не вечно. Бессмысленно утверждать, что в 75 лет я буду исполнять “Крошку мою” на сцене, как это делает Мик Джаггер. Поэтому важно объективно оценивать свои возможности», — говорил Жуков, пишет «СтарХит».
Личная жизнь Сергея Жукова.
Сергей признавался, что полюбил Регину с первого взглядаФото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press.
Со своей первой женой Еленой Добындо Сергей познакомился в середине 90-х в Тольяти. Девушка оказалась дочерью вице-президента «АвтоВАЗа». Однако отношения завязались позже, когда они случайно встретились в Москве.
Вскоре они поженились и у пары родилась дочь Александра. Из-за постоянных разлук, связанных с гастролями артиста, супруги развелись. После расставания с первой супругой Жуков познакомился с солисткой группы «Сливки» Региной Бурд. Эти отношения оказались крепкими и в их браке родились четверо детей: Ника, Энджел, Мирон и Эван.
«Наверное, это была любовь с первого взгляда. Я в тот момент был уже разведен, находился в ужасном психологическом состоянии. Нужно было какое-то чудо, чтобы меня вытащить, потому что я уже ничего не хотел», — рассказывал о знакомстве с Региной Сергей в интервью журналу Womanhit.ru. Он признался, что их отношения развивались медленно, так как Регину родители воспитывали в старых традициях.
Дети Сергея Жукова тоже занимаются музыкойФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
«Мне, 30-летнему лбу, сначала это было очень странно, мол, что за детский сад! А с другой стороны, настолько интересно, что я снова стал тем самым рыцарем, который должен совершить массу подвигов, прежде чем завоевать сердце девушки. У нас и сейчас в семье так заведено — мы всегда друг друга удивляем», — рассказывал артист.
В интервью «Комсомольской правде» Жуков признавался, что сохранить искру в отношения спустя долгие годы совместной жизни им помогают маленькие знаки внимания, совместные путешествия и сюрпризы.
Опасная болезнь.
В 2017 году Сергей Жуков сильно похудел. Позже она рассказал, что пупочная грыжа которую заработал артист, после того как ударился на одном из концертов, привела к некрозу. Об этом он заявил в выпуске шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
«У меня вылезла пупочная грыжа. Ударился на одном из концертов. Когда пришел к врачам, оказалось, что нужно оперировать. Второй раз вскрывают, обрабатывают и оставляют на четыре дня. Начинается некроз. Через неделю у меня дырка в животе», — поделился Жуков. По его словам, после операции на пупочную грыжу возникли серьезные осложнения: некроз тканей и образование большой раны. Артисту понадобилось длительное время для того, чтобы восстановиться.
Суд за легендарные хиты «Руки Вверх!».
В марте 2024 года суд отказал Сергею Жукову в правах на фонограммы хитов коллектива. В их число вошли песни «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и др.
Жуков и Алексей Потехин обратились в суд с иском к продюсеру Андрею Маликову и ООО «Издательство Джем». Они потребовали признать недействительными договоры, предусматривающие передачу исключительных прав на фонограммы. Эти соглашения были заключены издательством с компанией Маликова — ООО «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова». Суд установил, что продюсер выступил инициатором создания эти песен и обеспечил их финансирование, в то время как Жуков принимал участие только в качестве автора и исполнителя.
Бар Сергея Жукова оштрафовали из-за алкоголя.
21 мая 2025 года стало известно, что бар певца Сергея Жукова «Руки Вверх!» в Ростове был оштрафован на 11,7 млн рублей. По данным telegram-канала Mash, это произошла из-за нарушений правил продажи алкогольной продукции. Сообщается, что сначала ФНС выписала штраф в размере 47 млн рублей, однако владельцам удалось оспорить и снизить сумму до 11,7 млн рублей. Уточняется, что в течение 1,5 лет бар продавал алкоголь без кассового оборудования. Mash сообщил, что налоговая не нашла отчетности по транзакциям на сумму около 172 миллионов рублей.