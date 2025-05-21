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Ученые рассказали, какие главные факторы помогут прожить 100 лет

Ученые из Вестминстерского университета выделили четыре ключевых фактора, способствующих долголетию.

Ученые из Вестминстерского университета выделили четыре ключевых фактора, способствующих долголетию. Это физкультура, здоровое питание, общение и сон, пишет The Conversation.

Так, физическая активность, даже 75 минут быстрой ходьбы в неделю, может увеличить продолжительность жизни. Необходимо избегать сидячего образа жизни, вставая каждые 30 минут и уделяя 30 минут в день умеренным физическим нагрузкам.

Отмечается, что долгожители предпочитают определенное питание: овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты, соблюдая баланс и не исключая мясо полностью. Важно и хорошо спать: нерегулярный сон повышает риск ранней смерти на 50%, а рекомендуемая продолжительность сна — 7−9 часов; работа в ночные смены особенно вредна.

Наконец, детские травмы и стресс ускоряют старение, поэтому важны психологическое здоровье, йога, социальная активность и крепкие связи с близкими.

Генетика влияет на продолжительность жизни лишь на 20−40%. Здоровые привычки значительно повышают шансы на активную и здоровую старость, хотя и не гарантируют исключительного долголетия.

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