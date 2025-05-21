Ученые рассказали, какие главные факторы помогут прожить 100 лет

Ученые из Вестминстерского университета выделили четыре ключевых фактора, способствующих долголетию. Это физкультура, здоровое питание, общение и сон, пишет The Conversation.
Так, физическая активность, даже 75 минут быстрой ходьбы в неделю, может увеличить продолжительность жизни. Необходимо избегать сидячего образа жизни, вставая каждые 30 минут и уделяя 30 минут в день умеренным физическим нагрузкам.
Отмечается, что долгожители предпочитают определенное питание: овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты, соблюдая баланс и не исключая мясо полностью. Важно и хорошо спать: нерегулярный сон повышает риск ранней смерти на 50%, а рекомендуемая продолжительность сна — 7−9 часов; работа в ночные смены особенно вредна.
Наконец, детские травмы и стресс ускоряют старение, поэтому важны психологическое здоровье, йога, социальная активность и крепкие связи с близкими.
Генетика влияет на продолжительность жизни лишь на 20−40%. Здоровые привычки значительно повышают шансы на активную и здоровую старость, хотя и не гарантируют исключительного долголетия.
Читайте также: «Столетняя женщина рассказала о секрете своего долголетия».