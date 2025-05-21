Ученые рассказали, какие главные факторы помогут прожить 100 лет

Отмечается, что долгожители предпочитают определенное питание: овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты, соблюдая баланс и не исключая мясо полностью. Важно и хорошо спать: нерегулярный сон повышает риск ранней смерти на 50%, а рекомендуемая продолжительность сна — 7−9 часов; работа в ночные смены особенно вредна.