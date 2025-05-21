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Российская учительница надела школьнику помойное ведро на голову и угрожала убить

В Саратове учительница надела на голову школьнику помойное ведро и угрожала убить из-за жвачки.

В Саратове учительница надела на голову школьнику помойное ведро и угрожала убить из-за жвачки. Видео инцидента появилось в соцсети.

В телеграм-каналах отмечают, что третьеклассник жевал на уроке жвачку, что не понравилось педагогу.

Она подошла к нему с ведром для мусора, в которое ребенок, очевидно, должен был жвачку выплюнуть. Однако все просьбы были проигнорированы. Не подействовала даже угроза «убить».

В какой-то момент нервы преподавательницы не выдержали, она надела помойное ведро школьнику на голову на глазах у остальных учеников класса.

Сообщается, что Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что в Приморском крае учительница натравила школьников на ученика за то, что тот пожаловался на нее родителям. После внутренней проверки педагога уволили, а с детьми провели воспитательную беседу.