Российская учительница надела школьнику помойное ведро на голову и угрожала убить

В Саратове учительница надела на голову школьнику помойное ведро и угрожала убить из-за жвачки. Видео инцидента появилось в соцсети.
В телеграм-каналах отмечают, что третьеклассник жевал на уроке жвачку, что не понравилось педагогу.
Она подошла к нему с ведром для мусора, в которое ребенок, очевидно, должен был жвачку выплюнуть. Однако все просьбы были проигнорированы. Не подействовала даже угроза «убить».
В какой-то момент нервы преподавательницы не выдержали, она надела помойное ведро школьнику на голову на глазах у остальных учеников класса.
Сообщается, что Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.
Ранее стало известно, что в Приморском крае учительница натравила школьников на ученика за то, что тот пожаловался на нее родителям. После внутренней проверки педагога уволили, а с детьми провели воспитательную беседу.