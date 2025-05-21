Шеф-повар Котов: Салат из зелёных овощей придаёт коже здоровый вид

С приходом весны природа оживает, а организм требует лёгкости и витаминов. Весенние салаты — идеальный способ насытить тело полезными веществами, сохранить здоровье и поднять настроение. Свежие овощи и зелень, появляющиеся на рынках, превращаются в яркие блюда, которые радуют глаз и поддерживают форму. Шеф-повар Андрей Котов рассказал Regions.ru, какие салаты особо полезны для фигуры и здоровья.