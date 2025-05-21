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Шеф-повар Котов: Салат из зелёных овощей придаёт коже здоровый вид

Шеф-повар отметил, что салат из зелёных овощей помогает сохранить фигуру.

Источник: Комсомольская правда

С приходом весны природа оживает, а организм требует лёгкости и витаминов. Весенние салаты — идеальный способ насытить тело полезными веществами, сохранить здоровье и поднять настроение. Свежие овощи и зелень, появляющиеся на рынках, превращаются в яркие блюда, которые радуют глаз и поддерживают форму. Шеф-повар Андрей Котов рассказал Regions.ru, какие салаты особо полезны для фигуры и здоровья.

Шеф-повар отметил, что весной особенно хорош салат из зелёных овощей. Он освежает, помогает сохранить фигуру и придаёт коже здоровый вид. Для такого салата потребуются брокколи, спаржа, огурцы и авокадо, а также оливковое масло, соль и перец. Готовое блюдо украшают авокадо, сырным муссом, кедровыми орешками и веточками укропа.

Ещё один вариант — тайский салат с манго. Повар рассказал, что нарезанное манго смешивают с соусом, выкладывают горкой на тёмную тарелку, посыпают зелёным луком, жареным арахисом и редисом. Сверху добавляют кинзу и поливают кунжутным маслом. Такой салат порадует ярким вкусом и ароматом.

Ранее садовод Надежда Кашнова посоветовала дачникам сажать в мае салаты, горох или фасоль. Также специалист отметила, что когда почва достаточно прогревается, на участке можно начинать высаживать огурцы.