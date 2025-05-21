Александр Песков: Актеров, которые даже боятся высказаться на тему СВО, я не уважаю

Есть такие артисты, с которых хочется брать пример. Один из них — Александр Песков. Он много снимается в кино, играет в театре, пишет стихи, потрясающе исполняет патриотические песни. И непременно хочется узнать, каков артист в реальной жизни. При знакомстве оказывается: то, что Песков транслирует со сцены во время выступления, абсолютно соответствует его духу. Советский и российский артист также известен своей четкой гражданской позицией и не боится высказываться на тему того, что сегодня происходит в нашей стране и мире. «Вечерней Москве» удалось с ним пообщаться.
— Александр Васильевич, на одном из патриотических фестивалей вы рассказывали о славном боевом прошлом вашей семьи. Оно действительно впечатляет. Можно подробнее об этом?
— Мой отец в восемнадцать лет командовал батальоном. В 1941 году была большая нехватка командного состава, и, несмотря на его молодой возраст, его назначили командиром. В 1944-м его ранило минометным осколком. Он попал в госпиталь, рана была такая страшная, что пришлось ампутировать ногу.
А у мамы было четыре брата: трое погибли, один пропал без вести. Я надеялся отыскать следы единственного, возможно, выжившего своего дядьки, объездил все архивы, обращался в Министерство обороны. Все бесполезно, никаких следов. Такая вот трагическая семейная история. Представляете, четверо сыновей у бабушки — и ни одного в живых. Мои деды, оба по маме и по отцу воевали в Первую мировую. Поэтому со сцены сказал, что когда дома рассматриваю семейные фотографии, то понимаю, что обязан соответствовать памяти своих предков и не подводить их.
— Вы не раз бывали в «горячих точках», выступали с концертами и сегодня также встречаетесь с бойцами СВО.
— Тема войны мне близка. Я летал с выступлением в Сирию, когда шли бои в районе Алеппо, выступал и на морской базе, и на позициях. Я бывал с концертами в зоне СВО, и, мне кажется, что нам придется туда съездить еще не один раз. Часто выступаю в дивизии им. Дзержинского, в госпиталях имени Вишневского и Бурденко.
Дмитрий Харатьян: интервью о сериале «ВИА “Васильки”.
Мне мама рассказывала, как во время войны привозили кино, и она, 14-летняя девчонка, работающая в тылу на оборонном заводе, по нескольку раз бегала на сеансы. Культура во время войны необходима — кино, концерты. Потому что это поднимает дух и дает надежду. Ведь каждый день несли похоронки, то погибшие, то пропавшие без вести… Как людям было жить, как сражаться в тылу? Артистов ждали, были рады песням, стихам, которые они исполняли. И сейчас, когда приезжают артисты, люди говорят, что это как глоток свежего воздуха, что это поддержка. Поэтому я поражаюсь тем «артистам-молчунам», которые ждут непонятно чего.
— Многие актеры боятся остаться без работы, съемок, выступлений в корпоративах.
— Тогда я хочу спросить таких боязливых людей: где та школа, в которой вы учились? Где родились вы и ваши родители? В какой стране вы хотите дальше жить? Неужели вы не видите, что нас хотят уничтожить? Всех, поголовно. Или вы надеетесь, что конкретно вас пожалеют? Герои нашего времени — это наши бойцы, они понимают, что в любую минуту могут лишиться жизни. А актеров, которые даже боятся высказаться на тему СВО или сняться в патриотических фильмах, я не уважаю. Это люди, не знающие истории, не имеющие ни воспитания, ни образования, ни ума. О сердце и говорить нечего.
— Может, они просто осторожные?
— Они не осторожные, они просто трусы. Осторожность нужна на фронте, когда вокруг летят осколки снарядов и можно наступить на «лепесток». А здесь просто боязнь потерять деньги. Все надо делать от сердца, от души и не ждать никаких наград. И у меня самое главное пожелание: дай Бог, ребятам, нашим героям вернуться домой живыми.
Режиссер Александр Харламов — о фильме «Эффект хамелеона».
— У вас очень правильные убеждения. Почему вы не захотели стать чиновником в сфере культуры?
— Невозможно быть одновременно и актером, и чиновником. Потому что если ты актер, то ты весь в искусстве. Ты даже режиссером не можешь стать, потому что это какая-то другая парадигма. Это другие мозги, другое образование. Я человек, который должен играть не в жизни, а именно на сцене, в кинематографе.
— Вы сыграли в сериале «В двух шагах от счастья», в котором неожиданно для зрителей предстали в образе дедушки. Ваш персонаж в одиночку воспитывает внучку, и в него влюблены многие женщины. Хочу высказать комплимент, вы в прекрасной физической форме. Как удается ее поддерживать?
— Спасибо, приятный комплимент. На вопрос отвечу кратко — надо прилагать усилия. Моя заслуга не в том, что я, как тот самый «физиологический наркоман»: «Дайте мне гантели!». Это большой труд — заниматься физической нагрузкой. Каждый раз себя заставлять, даже если лень или ты плохо себя чувствуешь.
— Вы обратили внимание, что сегодня в театрах зрители в основном женщины? Куда исчезли зрители мужского пола? Неужели у них такая тяжелая жизнь, что их театр не интересует?
— Может быть. А у кого она легкая? Конечно, зрительницы-женщины — это прекрасно. Но хочется, чтобы и зрители мужчины тоже были.
— Александр, на днях вы отпраздновали юбилей. Даже не верится, что такая цифра… Как отметили?
— Спокойно… Вы говорите, что я в хорошей форме в свои 60 лет. Конечно, я тружусь, чтобы сохранить свое тело, стараюсь жить по совести, чтобы не изгадить душу. Но по большому счету-то, какой я есть — заслуга моих родителей. Бог уберег их в той страшной войне. Они встретились в 1964 году. Полюбили друг друга. А в 1965-м родился я. Мама и папа вложили в меня любовь и радость жизни. Дни рождения я праздную дома в кругу семьи. Раньше по молодости, когда мне было 30 или 40, устраивал банкеты, думал, надо попробовать, как это все выглядит. Приезжало много друзей по 100−200 человек. Приглашал артистов, чтобы был какой-то грандиозный праздник и масштабное веселье. Но к чему все это? Сейчас все гораздо скромнее и проще. Я буду отчитываться перед Богом своими ролями, стихами и поступками.
— Что бы вы себе пожелали в свой день рождения?
— Пусть здоровье будет крепкое, чтобы энергии хватало на все! И чтобы не пропала способность, перефразируя Пушкина — «Над вымыслом слезами обливаться». Чтобы чувства были свежи и творческая энергия не угасала! Чтобы мое воображение, не отрываясь от реальности, всегда стремилось к Богу.
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