Александр Песков: Актеров, которые даже боятся высказаться на тему СВО, я не уважаю

— Спокойно… Вы говорите, что я в хорошей форме в свои 60 лет. Конечно, я тружусь, чтобы сохранить свое тело, стараюсь жить по совести, чтобы не изгадить душу. Но по большому счету-то, какой я есть — заслуга моих родителей. Бог уберег их в той страшной войне. Они встретились в 1964 году. Полюбили друг друга. А в 1965-м родился я. Мама и папа вложили в меня любовь и радость жизни. Дни рождения я праздную дома в кругу семьи. Раньше по молодости, когда мне было 30 или 40, устраивал банкеты, думал, надо попробовать, как это все выглядит. Приезжало много друзей по 100−200 человек. Приглашал артистов, чтобы был какой-то грандиозный праздник и масштабное веселье. Но к чему все это? Сейчас все гораздо скромнее и проще. Я буду отчитываться перед Богом своими ролями, стихами и поступками.