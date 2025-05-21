Нейропсихолог: кто чаще всего становится жертвой мошенников

Жертвами мошенников чаще всего становятся подростки и пожилые люди, рассказала радио Sputnik клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.
По словам специалиста, причина — подвижная в силу возраста психика.
Детей и пожилых людей проще всего в чем-то убедить, напугать, проще вызвать на эмоции, потому что задача мошенника какая? Первое — это напугать тем, что будут какие-то неприятности, а вторая — естественно побудить к каким-то действиям.
Она добавила, что злоумышленники активно применяют техники НЛП (нейролингвистического программирования), учитывая психофизиологическое состояние собеседника.
На уловки мошенников не попадаются те, кто сконцентрирован. Вы когда-нибудь видели, как цыгане работают? Ни одна цыганка не подойдет к тому, кто уверенно идет по улице, она всегда подойдет к тому, кто немножко растерян, у кого уже немножко измененное состояние сознания, к уставшему человеку, например. Такие люди пропускают сигналы, которые нам должны бы дать понять, что надо остановиться и прекратить разговаривать с мошенниками. Все зависит от психофизиологического состояния человека. Здесь даже дело не в образовании, а именно в психофизиологии.
Она призвала помнить, что, кто бы не звонил, надо поблагодарить за информацию, положить трубку и перезвонить в тот банк, где у вас счет.
Здесь важно понимать, если вам «звонят из банка», никогда сотрудники банка не звонят с мобильных телефонов. Это всегда либо короткие банковские номера, либо это городские телефоны. Никогда не будут звонить и спецслужбы. Я еще не видела ни одного сотрудника ФСБ, который бы звонил кому-то через Telegram с каким-то вопросом.