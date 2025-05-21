Культурный слой дает рекордный урожай: археологический сезон в Москве начался раньше обычного

На раскопках в Москве сейчас работает целая «армия»: в ней 40 «командиров» — аттестованных археологов, а остальные, более сотни, — привлеченные специалисты, рассказал глава ДКН. Объемы работ также впечатляют: сейчас раскопки идут более чем на 200 площадках. «Это, безусловно, и центр Москвы — улицы Яузская, Тимура Фрунзе, Зубовская, Новорязанская, — говорит Алексей Емельянов. — Это и Новая Москва. Московские археологи делают все, чтобы все самое ценное в культурном слое найти, провести камеральную обработку, затем отреставрировать и передать находки в музеи, прежде всего нашим друзьям из Музея Москвы. С начала 2025 года почти 3900 находок уже передано в музеи».