Культурный слой дает рекордный урожай: археологический сезон в Москве начался раньше обычного

Нынешний археологический сезон может, как и 2024-й, стать рекордным по «урожаю» находок. Раскопки идут как в центре столицы, так и по всему городу, включая Новую Москву. Среди находок, передаваемых сейчас в государственную часть Музейного фонда, — предметы XVI-XIX веков, от культовых до бытовых. Смотря на некогда обыденные вещи, которыми пользовались наши предки, мы лучше представляем себе жизнь Москвы в Средние века и Новое время, отмечает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В этом году теплая зима позволила раньше обычного начать полевой археологический сезон, рассказал глава Департамента культурного наследия. Поэтому уже сейчас число находок превысило 4000. Это означает, что результат сезона может быть сопоставим с рекордом 2024 года — более 300 тысяч предметов и 13 тысяч индивидуальных находок. Разница в числах — следствие того, что находки в большинстве своем состоят из нескольких — иногда даже из многих десятков — предметов.
На раскопках в Москве сейчас работает целая «армия»: в ней 40 «командиров» — аттестованных археологов, а остальные, более сотни, — привлеченные специалисты, рассказал глава ДКН. Объемы работ также впечатляют: сейчас раскопки идут более чем на 200 площадках. «Это, безусловно, и центр Москвы — улицы Яузская, Тимура Фрунзе, Зубовская, Новорязанская, — говорит Алексей Емельянов. — Это и Новая Москва. Московские археологи делают все, чтобы все самое ценное в культурном слое найти, провести камеральную обработку, затем отреставрировать и передать находки в музеи, прежде всего нашим друзьям из Музея Москвы. С начала 2025 года почти 3900 находок уже передано в музеи».
— Взгляните, например, на это блюдо XVI века, времен Ивана Грозного, обнаруженное на Чижевском подворье, что на Никольской улице, — рассказывает Алексей Емельянов. — Его даже в руки приходится брать с величайшей осторожностью — реставраторы собрали его из множества фрагментов. И сейчас мы можем полюбоваться этой вещью тончайшей для своей эпохи работы, которой пользовался, очевидно, очень богатый человек.
Эта находка, у которой позади несколько месяцев реставрации, обнаружена в 2024 году. Как и другие вещи, например, медный колокол того же XVI века, найденный в Романовом переулке. Он дошел до нас в целости — однако, как и другим найденным в земле металлическим предметам, ему потребовалась тщательная реставрационная обработка.
— Металлические предметы поступают к нам порой в довольно неприглядном виде, — отметил Емельянов. — Пример — недавно найденный наконечник боевой стрелы XVII века. Требуется кропотливая работа профессионалов, чтобы находка стала выглядеть приблизительно так, как она смотрелась триста с лишним лет назад.
Куда лучше в культурном слое, как известно, сохраняется керамика. Она бьется, но зато этот материал почти не деградирует. Подтверждение этому — найденный в Романовом переулке печной изразец, который также отреставрирован и готов к передаче в Музейный фонд. «Вглядитесь в него, — говорит глава ДКН. — Издалека кажется, что он покрыт просто растительным орнаментом, но если всмотреться, можно увидеть диковинных животных, достаточно красивый рисунок. И понять, какая кропотливая была работа археологов и реставраторов».
Среди керамических находок — затейливые формы для кондитерских изделий. А сенсацией сезона стали замки XVII века, в том числе… прообраз кодового запирающего устройства. Клеймо на кодовом замке обозначает, может быть, мастера — а может быть, и владельца, заказчика механического курьеза. Это также находка из Романова переулка — что и неудивительно, это всегда был один из богатых, аристократических районов Москвы.
Находки более поздние — имперского периода — как правило, более массовые, тиражные. Таков, скажем, рубель — «утюг» XVIII века, при помощи этого довольно простого деревянного приспособления «катали» (гладили) белье. Отсюда и поговорка: не мытьем, так катаньем. Или стеклянная бутылка XIX века с надписью «Лондон» — вряд ли она была изготовлена в Великобритании, но принцип «за границей лучше делают» уже тогда был основой рекламы.
— Кажется, немудреная вещь: завинчивающаяся крышечка от походной чернильницы, — демонстрирует предмет Алексей Емельянов. — Это XVIII век, можно предположить, что грамотный купец или писарь ходил по улицам, у него к поясу была прикреплена чернильница, и эта чернильница такой изящной крышечкой была закручена. Он держал ее на поясе и работал. Или еще одна канцелярская вещь, лопаточка для воска того же периода. Немного стерта, сразу видно, что была в большом употреблении.
Находки, конечно, ценны не сами по себе: они носители исторической информации. Так, о торговой логистике прошлых веков хорошо рассказывают российские и западные товарные пломбы. А среди игрушек и музыкальных инструментов в прошлом году попался неожиданный предмет: варган, музыкальный инструмент, характерный для Сибири. «Найден он в Китайгородском проезде, — комментирует глава ДКН. — Кто с далекого Севера привез его в Москву? Пока неизвестно. Находка пополнит коллекцию либо Исторического музея, либо Музея Москвы».