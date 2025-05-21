В России ужесточат контроль в аэропортах

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Московскую область. Системы ПВО Министерства обороны РФ оперативно отразили нападение. В Домодедово фрагмент БПЛА упал на территорию детского сада. Обошлось без пострадавших, все дети были экстренно эвакуированы в подвал здания. По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, всего уничтожено минимум семь вражеских беспилотников.