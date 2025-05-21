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Слуцкий предложил ввести в России еще один праздник — День взятия Парижа

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторы внесли законопроект об установлении 31 марта нового дня воинской славы — Дня взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Слуцкий вместе с другими депутатами предложил установить в РФ День взятия Парижа.

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторы внесли законопроект об установлении 31 марта нового дня воинской славы — Дня взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Проектом федерального закона предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов», — сказано в пояснительной записке. Авторы подчеркивают, что дата основана на подписании 19 (31) марта 1814 года капитуляции Парижа в селении Лавилет, ознаменовавшей победу России и освобождение европейских государств от наполеоновского владычества.

Слуцкий и соавторы считают, что праздник возродит традиции чествования победы в войне 1812 года, противодействуя попыткам фальсификации истории, связанной с вторжением Наполеона. Законопроект также направлен на патриотическое воспитание молодежи и укрепление уважения к истории России.