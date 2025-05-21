Слуцкий предложил ввести в России еще один праздник — День взятия Парижа

«Проектом федерального закона предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов», — сказано в пояснительной записке. Авторы подчеркивают, что дата основана на подписании 19 (31) марта 1814 года капитуляции Парижа в селении Лавилет, ознаменовавшей победу России и освобождение европейских государств от наполеоновского владычества.