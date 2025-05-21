В Госдуме предложили учредить День взятия Парижа 31 марта

Уточняется, что инициатива предложена, так как в России остро стоит вопрос сохранения истории и соблюдения исторических традиций. По логике инициаторов законопроекта, если есть празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, то должно праздновать и победу в Отечественной войне. Дата тоже выбрана не случайно, ведь 31 марта 1814 года Франция подписала окончательную капитуляцию.