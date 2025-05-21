В Госдуме предложили учредить День взятия Парижа 31 марта

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с партийным лидером Леонидом Слуцким предложили учредить в России новый день воинской славы — День взятия Парижа. Этот день предложено праздновать 31 марта ежегодно, а отсылает он к событиям 1812 года, когда завершилась Отечественная война с Наполеоном Бонапартом.
«Проектом федерального закона O внесении изменения в статью 1 ФЗ О днях воинской славы и памятных датах России предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813−1814 годов», — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что инициатива предложена, так как в России остро стоит вопрос сохранения истории и соблюдения исторических традиций. По логике инициаторов законопроекта, если есть празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, то должно праздновать и победу в Отечественной войне. Дата тоже выбрана не случайно, ведь 31 марта 1814 года Франция подписала окончательную капитуляцию.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил отечественных полярников с их профессиональным праздником.