Россиянам рассказали об опасности птичьего гриппа для кошек

Инфекция передается кошкам не от других животных, а от зараженных птиц — через мясо, воду или почву. В зоне риска, прежде всего, животные, которые выходят на улицу. Хотя случаев заражения от кошки к человеку пока не зафиксировано, вирус птичьего гриппа считается зоонозным и способен мутировать, поэтому полностью исключать такую возможность нельзя.