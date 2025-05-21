Россиянам рассказали об опасности птичьего гриппа для кошек

Кошки оказались подвержены заражению птичьим гриппом (вирус H5N1). По словам эксперта популярной сети лабораторий Ольги Уланкиной, болезнь может проявляться у них в виде кашля, чихания, затрудненного дыхания, слабости, потери аппетита, тревожности и расстройства пищеварения. Об этом пишет RT.
— Если лечение начали своевременно, питомцы в большинстве случаев полностью выздоравливают, но без медицинской помощи высок риск летального исхода, — пояснила специалист.
Инфекция передается кошкам не от других животных, а от зараженных птиц — через мясо, воду или почву. В зоне риска, прежде всего, животные, которые выходят на улицу. Хотя случаев заражения от кошки к человеку пока не зафиксировано, вирус птичьего гриппа считается зоонозным и способен мутировать, поэтому полностью исключать такую возможность нельзя.
Чтобы снизить риски, специалист советует не выпускать кошек гулять без присмотра и не кормить их сырым мясом. Лучше выбирать качественные промышленные корма, которые проходят термическую обработку и безопасны для питомцев.