Как измерить счастье: Россия оказалась в середине списка самых счастливых государств мира

«Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом!» — помните эти слова популярной песни группы «Цветы»? Счастья хотелось бы, но что это такое и от чего оно зависит?
Для психолога счастье — это эмоциональное состояние человека, вполне удовлетворенного своей жизнью. В этой науке в 1990-х возникло новое направление — позитивная психология, — ставившее задачу помочь людям стать счастливее. Один из ее создателей американский профессор Джонатан Хайдт в 2006 году выпустил книгу «Гипотеза счастья», сразу ставшую бестселлером. В ней представлены с точки зрения современной науки «10 великих идей» о счастье — Платона, Будды, Конфуция, Иисуса и других носителей мудрости, — сквозной нитью проходящие через разные культуры от Древнего мира до наших дней. Что это за идеи?
Первая — о двойственности личности, соединяющей природные инстинкты и сознание, пытающееся их контролировать. Вторая — о возможности помочь такому контролю посредством медитации, психотерапии и лекарств. Третья — о взаимности отношений и «золотом правиле нравственности»: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Четвертая призывает сопротивляться естественной склонности искать недостатки у других и обещает нравственную награду за осознание и преодоление собственных недостатков. Пятая — что счастье приходит изнутри. Шестая — что, тем не менее, для него важны любовь и привязанности, зависящие и от других людей. Седьмая — об ограниченной пользе несчастий, которые могут сделать нас более сильными, но могут и искалечить. Восьмая — об удовольствии сознательной добродетели. Девятая — о возвышающем чувстве благоговения, естественном для людей религиозных, но доступном не только им. Десятая — о смысле жизни как цели, вовлекающей все уровни психики человека в согласованную деятельность по ее достижению.
Гипотеза счастья, анонсированная в названии книги, утверждает, что это эмоциональное состояние зависит от всего перечисленного, но в первую очередь от наличия цели, деятельной вовлеченности в ее достижение и интенсивности положительных эмоций.
До недавнего времени понятие счастья использовалось исключительно как характеристика человека, максимум семьи, и считалось неприменимым для описания больших групп людей, тем более стран. Для них ключевым показателем уровня и темпов развития стал внутренний валовый продукт (ВВП) — суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение года.
Однако исследования социологов подтвердили сомнения в том, что богатство жителей страны, характеризуемое ее ВВП, определяет их удовлетворенность своей жизнью. «Счастье моего народа важнее ВВП» — провозгласил в 1972 году король Бутана, страны в Гималаях, и ввел в ее Конституцию понятие Валовое Национальное Счастье. Но серьезное внимание политиков и исследователей счастье привлекло только через 30 лет, когда психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике за исследования, показавшие сильное влияние эмоций на экономическое поведение людей.
Как результат этого влияния — в 2012 году Генеральная ассамблея ООН, признав «актуальность счастья и благополучия как общечеловеческих целей и устремлений в жизни людей во всем мире и важное значение их отражения в задачах государственной политики», учредила Международный день счастья 20 марта и призвала правительства, негосударственные организации и частных лиц действовать так, чтобы люди становились более счастливыми. В том же году был выпущен первый Доклад ООН о мировом счастье, а с 2016 года такие доклады ежегодно публикуют 20 марта.
В этих докладах представлены «индексы счастья» населения подавляющего большинства стран мира, рассчитанные по результатам опросов компании «Гэллап», мирового лидера в области изучения общественного мнения. Как в «Гэллап» измеряют счастье? В каждой стране их сотрудники или местные партнеры опрашивают некоторое количество жителей — как правило, в пределах тысячи человек, — достаточно близкое к составу всего населения по доле женщин и мужчин, возрастным группам и месту проживания. Каждого просят оценить его удовлетворенность своей жизнью по шкале от 0 до 10: верхняя отметка соответствует наилучшей возможной для респондента жизни, нижняя — наихудшей. Индекс счастья страны рассчитывается как среднее значение оценок, полученных в таком опросе.
В ежегодном докладе дается рейтинг стран, первый номер в котором у страны с самым высоким индексом счастья, последний — с самым низким. Для каждой страны также приводятся величина изменения этого индекса с 2012 года, когда его замерили впервые, его стандартное отклонение (показатель неравномерности распределения счастья в стране, названный неравенством) и место страны в общем списке стран по показателям среднедушевого ВВП, ожидаемой продолжительности жизни и еще шести, оцениваемым по результатам опроса.
Вот эти показатели: социальная поддержка — возможность рассчитывать на других людей в трудной ситуации; свобода выбора — возможность самому принимать важные решения; щедрость — участие в благотворительности; восприятие распространенности коррупции в органах власти и бизнесе; проявление эмоций в предшествующий опросу день: положительных (смех, удовольствие, интерес) и отрицательных (беспокойство, грусть, гнев). Отвечать предлагается «да» или «нет», значение показателя измеряется долей положительных ответов.
В докладе 2025 года представлено 147 стран. В десятке самых счастливых Финляндия, за ней Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург, Мексика. Три последние места в рейтинге занимают Ливан, Сьерра-Леоне и Афганистан. Индекс счастья финнов — 7,7 по 10-балльной шкале; с 2012 года он вырос на 0,3 балла. Индекс счастья афганцев — 1,4; с 2012 года упал на 2,7 балла.
Если разделить список на три равные части по 49 стран в каждой, в верхней части (к ней относятся 16 процентов жителей Земли) можно увидеть две трети европейских стран, половину североамериканских, четверть южноамериканских, пятую часть азиатских и ни одной африканской. У половины этих стран с 2012 года индекс счастья вырос.
В числе стран средней части списка (это 46 процентов населения планеты) половина стран Азии и обеих Америк, треть европейских и восьмая часть африканских; у подавляющего большинства из них индекс счастья с 2012 года вырос. В нижней части списка (где 38 процентов жителей Земли) подавляющее большинство африканских стран, около трети азиатских и лишь одна европейская. Две трети из них с 2012 года стали еще менее счастливыми.
По показателю неравенства распределения счастья в стране лучшие места у европейских стран, худшие — у африканских, азиатских и южноамериканских, причем заметно, что чем ниже страна в рейтинге индекса счастья, тем вероятнее и ее низкое место в рейтинге неравенства. Россия с 75-м местом находится в его середине.
Намного лучше мы выглядим в рейтинге отрицательных эмоций — 19-е место говорит о том, что россияне к ним не очень склонны. Увы, к положительным эмоциям они тоже мало расположены — 112-е место. Но сальдо России в этих двух рейтингах я бы назвал слабоположительным.
По среднедушевому ВВП за год Россия в рейтинге стоит на приятном 33-м месте. По фактору ожидаемой продолжительности жизни мы с показателем 73 года занимаем место ниже среднего. Как следует из доклада, от первого из этих факторов индекс счастья зависит в среднем на четверть, от второго — на 10 процентов.
При этом факторы нематериальные, которые измерялись по результатам опроса, влияют на него несколько сильнее: от показателя социальной поддержки (тут Россия на 65-м месте) он зависит более чем на четверть, от показателя свободы выбора (101-е место) — на одну восьмую. Влияние показателей щедрости (мы на 58-м месте) и восприятие коррупции (65-е место) ограничивается несколькими процентами.
Все эти показатели относятся к ценностной сфере, которая через семью, систему образования и устройство власти передается нам от предшествующих поколений и крайне консервативна, так что вряд ли стоит ожидать заметных изменений в рейтингах счастья в обозримой перспективе. Однако понимание, от чего и как они зависят, думаю, может помочь не только государствам, но и каждому из нас в поиске пути к более счастливой жизни для себя, своих близких и своей страны. Будьте счастливы!