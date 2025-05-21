Как измерить счастье: Россия оказалась в середине списка самых счастливых государств мира

Первая — о двойственности личности, соединяющей природные инстинкты и сознание, пытающееся их контролировать. Вторая — о возможности помочь такому контролю посредством медитации, психотерапии и лекарств. Третья — о взаимности отношений и «золотом правиле нравственности»: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Четвертая призывает сопротивляться естественной склонности искать недостатки у других и обещает нравственную награду за осознание и преодоление собственных недостатков. Пятая — что счастье приходит изнутри. Шестая — что, тем не менее, для него важны любовь и привязанности, зависящие и от других людей. Седьмая — об ограниченной пользе несчастий, которые могут сделать нас более сильными, но могут и искалечить. Восьмая — об удовольствии сознательной добродетели. Девятая — о возвышающем чувстве благоговения, естественном для людей религиозных, но доступном не только им. Десятая — о смысле жизни как цели, вовлекающей все уровни психики человека в согласованную деятельность по ее достижению.