«Что, черт возьми, он делает»: Трампа возмутил ответ Киева на звонок Зеленскому

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 мая, рассказал о том, как позвонил в Киев, чтобы поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но ему сообщили, что тот находится в Южной Африке.
По словам главы Белого дома, такой ответ показался ему крайне странным, из-за чего у него сразу возник вопрос, чем украинский президент там занимается.
— Что, черт возьми, он делает в Южной Африке? — пересказал свой ответ Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, где у него проходила встреча с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Между американским и украинским президентами выстроились непростые отношения. Так, Трамп неоднократно заявлял о том, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией. Кроме того, ранее республиканец даже говорил, что присутствие главы киевского режима «не так важно» на встречах, посвященных мирному урегулированию конфликта.
Однако незадолго до официального личного контакта в феврале глава Белого дома сказал, что очень уважает украинского президента и «хорошо поладит с ним». Кроме того, Трамп неожиданно ответил на вопрос журналистов о том, до сих пор ли он считает Зеленского диктатором.