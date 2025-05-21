«Что, черт возьми, он делает»: Трампа возмутил ответ Киева на звонок Зеленскому

Между американским и украинским президентами выстроились непростые отношения. Так, Трамп неоднократно заявлял о том, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией. Кроме того, ранее республиканец даже говорил, что присутствие главы киевского режима «не так важно» на встречах, посвященных мирному урегулированию конфликта.