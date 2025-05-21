Мошенники атакуют выпускников перед ЕГЭ, представляясь сотрудниками Минпросвещения

ИИ облегчает задачу мошенникам: фейк можно создать из чего угодно. Мессенджеры выбирают чаще для таких звонков, потому что стандартные приложения антиспама их не отлавливают. Не все знают, что в большинстве «мессаг» и соцсетей можно поставить запрет на звонки с незнакомых номеров. Мой совет: найти и активировать эту функцию и то же самое сделать у детей и пожилых родственников. Это снизит вероятность утечки, да и жизнь спокойнее станет у всех.