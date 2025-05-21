Мошенники атакуют выпускников перед ЕГЭ, представляясь сотрудниками Минпросвещения

Преступники начали звонить «из Минпросвещения» — о новом виде мошенничества предупреждают в ведомстве. Их цель — выпускники, а легенда очень проста: якобы для доступа на ЕГЭ срочно требуется «регистрация на сайте» ведомства. У киберналетчиков в ходу фишинговые копии официальных сайтов и «ссылки на образовательные порталы», очень похожие на настоящие.
Накануне старта ЕГЭ-кампании мошенники звонят или пишут не только выпускникам, но и членам семьи: родителям, братьям-сестрам, бабушкам-дедушкам. Чаще всего они используют не мобильную связь, а мессенджеры. По телефону мошенники представляются сотрудниками Минпросвета или Рособрнадзора, членами ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) или сотрудниками школы. Просят пройти регистрацию на своем «портале» или перейти по вредоносной ссылке. Возможны варианты: войти в электронный дневник и сказать код, зарегистрироваться на сайте, добавиться в чат.
«Мошенники не только “осуществляют звонки”, но и отправляют письма от имени Министерства просвещения, — сообщают в ведомстве. — Рособрнадзор, Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону».
О том, что на пороге единого госэкзамена мошенники оживляются и атакуют семьи, предупредили в Комитете по информполитике Госдумы. Важно быть начеку категориям граждан наибольшей уязвимости. Практика показывает, что это не только пожилые люди, но и подростки, молодежь до 25 лет.
— Цель таких обзвонов — не только получить код доступа к банкам и «Госуслугам», но и набить «клиентскую базу», — говорит эксперт. — В последнее время много звонков в РФ идет из стран Восточной Европы: Хорватия, Босния, Черногория.
ИИ облегчает задачу мошенникам: фейк можно создать из чего угодно. Мессенджеры выбирают чаще для таких звонков, потому что стандартные приложения антиспама их не отлавливают. Не все знают, что в большинстве «мессаг» и соцсетей можно поставить запрет на звонки с незнакомых номеров. Мой совет: найти и активировать эту функцию и то же самое сделать у детей и пожилых родственников. Это снизит вероятность утечки, да и жизнь спокойнее станет у всех.
Впереди не только волнительное ЕГЭ и приемная кампания в вузы, но и ОГЭ, которое по новым правилам пройдет в Москве (еще в Санкт-Петербурге и Липецкой области). В этих трех регионах поменялись правила поступления в 10-й класс и приема в колледж. Так что вероятность массовых звонков из «деканатов» и «администраций», новых «регистраций» или «уточнения списков» повышенная.
Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что мошенники при общении часто используют такие «удочки», как фальшивые звонки от банков, лотереи и призы, звонки от техподдержки и службы безопасности, опросы общественного мнения. Они освоили социальную инженерию — ряд психологических приемов, способных вызвать у человека «чувство срочности», опасения, вины, страха. Могут использовать выловленную где-то в других местах информацию о ваших близких, создающую иллюзию достоверности.
Подтвержденной информации о том, используют ли киберпреступники суггестивные техники, гипноз, не существует. Но они точно применяют известные психологические приемы, такие как давление (звонок из «органов» авторитетным тоном), сюда же можно отнести сообщение от «министерского работника». Еще зеркальные коммуникации, создание иллюзии выбора, эксплуатируется тема «блата» и коррупции.
— Прекратить такой разговор можно, как и любой другой, который нежелателен, — говорит социальный психолог Валерий Раушинский. — Самый верный способ — сразу отключиться и заблокировать, если вы уверены, что это «развод». Если остались сомнения, то можно вывести мошенника на чистую воду, задавая наводящие, детализированные вопросы.
Если хочется сделать отказ вежливым, используйте фразы: «Мне надо подумать, надо посоветоваться». Кто-то предпочитает вызвать недоумение у собеседника, начиная шутить, придуриваться или даже ботать по фене. По мне, так этого не нужно. Достаточно просто дать понять, что общаться и «вестись» на уловки вы не хотите.