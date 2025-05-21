Стало известно, как на рыбалке погиб заслуженный артист России Нефедов

«На сцену он выходил буквально на днях. У нас были большие концерты, посвященные 9 мая. Он там исполнял сольные партии и достойно показывал себя на этих спектаклях. Гибель Владимира Александрович — огромная потеря для театра, так как он не только хороший артист, но и эпоха театра. В свое время он с другими коллегами взялись за развитие учреждения. Сегодня мы имеем такой театр благодаря им», — сказал собеседник издания.