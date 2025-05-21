Стало известно, как на рыбалке погиб заслуженный артист России Нефедов

21 мая стало известно о гибели заслуженного артиста России Владимира Нефедова, aif.ru обратился за комментариями в театр, где играл актер.
«Подробности трагедии мы узнали от председателя госкомитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрея Шуткина. Других деталий пока нет», — сказал директор Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики им. П. И. Чайковского Алексей Фомин.
При этом Шуткин сообщал, что обгорелое тело 77-летнего артиста было обнаружено в деревне Воткинского района. Также на месте лежала сгоревшая удочка и стоял автомобиль со следами горения лакокрасочного покрытия. По предварительным данным, во время рыбалки он задел удочкой линию ЛЭП, в результате чего произошел удар электрическим током с напряжением в 110 тысяч Вольт.
Фомин также отметил в разговоре с aif.ru, что актер до последнего играл на сцене театра.
«На сцену он выходил буквально на днях. У нас были большие концерты, посвященные 9 мая. Он там исполнял сольные партии и достойно показывал себя на этих спектаклях. Гибель Владимира Александрович — огромная потеря для театра, так как он не только хороший артист, но и эпоха театра. В свое время он с другими коллегами взялись за развитие учреждения. Сегодня мы имеем такой театр благодаря им», — сказал собеседник издания.
Фомин также добавил, что похоронен артист будет рядом со своими родителями.
«Прощание пройдет 22 мая в 9 часов по местному времени (8:00 мск) в Театре оперы и балета. Похоронен будет в этот же день рядом со своими родителями», — сообщил директор учреждения.
Нефедов окончил Уральскую государственную консерваторию. В Ижевск он приехал в 1978 году. Он наиболее известен по ролям в спектаклях «Табачной капитан», «Бабий бунт», «Баядер» и «Севильский цирюльник».
Ранее стало известно, что мексиканская актриса театра, кино и телевидения, звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель скончалась 19 мая.