Россиянам назвали основной фактор развития рака простаты

Наличие онкологических заболеваний у близких родственников может указывать на повышенный риск рака простаты, сообщила уролог Наталья Мочалова в беседе с NEWS.ru. По её словам, диагностика этого заболевания усложняется, так как оно часто протекает без явных признаков.
Если родители сталкивались с онкологией, это серьёзный повод для беспокойства. Специалисты отмечают, что выявить рак предстательной железы становится всё труднее. Один из пациентов Мочаловой не испытывал никаких жалоб: у него не было болей, проблем с мочеиспусканием или эрекцией. Однако у его матери диагностировали рак груди, а у отца — рак мочевого пузыря. Врач считает, что без своевременного обращения к специалисту заболевание могло бы прогрессировать до второй или третьей стадии.
При наследственной предрасположенности вероятность развития онкологии может достигать 70%, уточнила Мочалова. Она рекомендовала мужчинам регулярно проходить обследования у уролога.
Рак простаты стремительно «молодеет». Всё чаще заболевание диагностируют у мужчин моложе 50 лет. После 65 лет оно встречается у каждого второго мужчины, добавила специалист.
Учёные Института цитологии РАН раскрыли механизм возникновения онкологических заболеваний. Исследователи выяснили, что рак может быть связан с возвращением клеток к одноклеточному состоянию, что является эволюционным атавизмом.