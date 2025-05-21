Россиянам назвали основной фактор развития рака простаты

Если родители сталкивались с онкологией, это серьёзный повод для беспокойства. Специалисты отмечают, что выявить рак предстательной железы становится всё труднее. Один из пациентов Мочаловой не испытывал никаких жалоб: у него не было болей, проблем с мочеиспусканием или эрекцией. Однако у его матери диагностировали рак груди, а у отца — рак мочевого пузыря. Врач считает, что без своевременного обращения к специалисту заболевание могло бы прогрессировать до второй или третьей стадии.