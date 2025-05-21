Финская полиция сняла с задержанного россиянина подозрения в шпионаже

В Финляндии полиция сняла подозрения с россиянина, который якобы занимался нелегальной разведывательной деятельностью, сообщили правоохранители 21 мая.
Отмечается, что мужчина был задержан в 2022 году на границе с Россией. Тогда его гражданство не раскрывалось.
«Полиция провела допросы и другие предварительные следственные действия по данному делу, и у нас нет оснований подозревать», — сообщил старший комиссар Центральной криминальной полиции Ристо Лохи.
По данным сотрудников полиции, россиянина подозревали в обмене конфиденциальной информацией с гражданином одной из европейских стран.
Ранее сообщалось, что венгерские спецслужбы выявили двух украинских шпионов.