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Финская полиция сняла с задержанного россиянина подозрения в шпионаже

Россиянина подозревали в обмене конфиденциальной информацией с гражданином страны ЕС.

Источник: Аргументы и факты

В Финляндии полиция сняла подозрения с россиянина, который якобы занимался нелегальной разведывательной деятельностью, сообщили правоохранители 21 мая.

Отмечается, что мужчина был задержан в 2022 году на границе с Россией. Тогда его гражданство не раскрывалось.

«Полиция провела допросы и другие предварительные следственные действия по данному делу, и у нас нет оснований подозревать», — сообщил старший комиссар Центральной криминальной полиции Ристо Лохи.

По данным сотрудников полиции, россиянина подозревали в обмене конфиденциальной информацией с гражданином одной из европейских стран.

Ранее сообщалось, что венгерские спецслужбы выявили двух украинских шпионов.